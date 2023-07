Marcha a tres años del homicidio de Brandon Romero: “El juicio me pareció una vergüenza”

Este miércoles se cumplieron tres años del homicidio de Brandon Romero, ocurrido a manos del policía bonaerense Pedro Bogado en el kilómetro 6 de la Ruta 226. Su familia, tras el juicio desarrollado en mayo en el que se declaró la no culpabilidad del efectivo policial, encabezó una movilización desde Tribunales. “El juicio me pareció una vergüenza“, manifestó Romina Vergara, madre del joven asesinado. Anticiparon la presentación de un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 15 de mayo terminó el juicio en el que un “jurado popular” -según la definición legal, aunque Romina remarca que “no había pobres como nosotros” e incluso parientes de policías- dictaminó que el oficial que vació su cargador y mató al joven de 18 años desarmado en un intento de robo concretó un “homicidio en legítima defensa” y que, por lo tanto, debía ser sobreseído.

Tras ese debate que se realizó en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, la familia llevó adelante una movilización que partió desde el edificio de Tribunales, como siempre, encabezada por Romina y acompañada por organizaciones y familiares de víctimas de violencia estatal.

“El juicio me pareció una vergüenza desde el primer día. Que me crucen con el asesino de mi hijo en la puerta del tribunal fue lo peor, ya empezamos mal ahí. Que él pueda estar adentro mientras elegían el jurado y yo afuera también me molestó. Que dos jurados se duerman también fue totalmente desubicado y que una fuera pariente de tres policías también estuvo mal”, describió Romina sobre lo vivido durante la semana del 8 al 15 de mayo.

Para Romina, el resultado del juicio era previsible, considerando las subjetividades de quienes conformaban el jurado: “El no culpable me parece que es algo más de Mar del Plata, de esta sociedad de fachos, esta es una sociedad de fachos“, insistió.

Además, sobre la posibilidad de que Bogado pueda volver a ejercer como policía -incluso, nunca dejó de estar en la fuerza en los últimos tres años- cuestionó que pueda “caminar por la calle de Mar del Plata como si nada” tras asesinar a un joven a balazos y advirtió: “Si no hay justicia, hay escrache“.

De todos modos, así como movilizó este miércoles, reiteró que seguirá haciéndolo por su hijo y por otras víctimas de gatillo fácil y violencia estatal: “Me quedó un gusto totalmente amargo pero no me voy a callar la boca y voy a seguir marchando todas las veces que se me dé la gana porque Brandon era de Mar del Plata, era trabajador, y él me lo fusiló en democracia. Tengo todo el derecho de salir y así lo voy a seguir haciendo”.

En ese sentido, al ser un veredicto “inimpugnable” en la justicia nacional, anticipó que se presentará un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que, mientras tanto, sigue organizándose junto a otras víctimas.

Es que, respecto a la notoriedad que tuvo el caso a nivel nacional, Romina ya participó de distintas audiencias en el Congreso y en los últimos días estuvo en la Legislatura bonaerense, donde expuso su experiencia en el juicio. “Es una experiencia nueva para todos, incluso para los jueces. Estuve ahí para que se conozca la historia de Brandon, y porque ahora todos los policías quieren juicios por jurados“, advirtió.