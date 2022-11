Brandon Romero: de cara al juicio, una audiencia con legisladores y familiares

Se realizó en la Cámara de Diputados con la presencia de víctimas de violencia estatal. El rol del Ministerio Público Fiscal y los juicios por jurados, entre los temas tratados.

(Fotos: Bloque de diputados del Frente de Izquierda)

De cara al juicio por el crimen de Brandon Romero, esta semana se llevó a cabo una “audiencia pública” en la Cámara de Diputados de la Nación donde se expuso el acompañamiento de un sector de legisladores y de víctimas del gatillo fácil y, a la vez, se reiteraron algunos reclamos puntuales como el impulso de una ley contra la violencia estatal, lo que implica resolver casos mediante juicios por jurados, los roles que asume el Ministerio Público Fiscal en estos debates y, también, el rechazo a la presencia de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad.

El 8 de mayo se llevará a cabo el juicio por jurados en Mar del Plata en el que el efectivo de la Policía Bonaerense, Pedro Arcángel Bogado llega acusado de “homicidio agravado por haberse cometido abusando de su función o cargo por ser miembro integrante de las fuerzas policiales y por el empleo de arma de fuego”. Será un juicio por jurados según lo permite la ley ante el pedido del acusado, y sin acusación por parte del Ministerio Público, ya que el fiscal Alejandro Pellegrinelli había solicitado el sobreseimiento del efectivo por considerar que actuó en “legítima defensa”.

De cara al juicio -que ante la suspensión de Facundo Gómez Urso tendrá al juez subrogante del Tribunal Oral Criminal N°1, Juan Manuel Sueyro– esta semana la diputada Romina del Plá, del Frente de Izquierda (FIT) encabezó una audiencia pública en busca de permitir a la familia seguir visibilizando el caso, aunque también participaron víctimas como Cristina Castro (madre de Facundo Astudillo Castro), Gladys Ruiz Díaz (madre de Danilo Sansone, víctima de la “Masacre de Monte“), entre otros.

Romina Vergara, mamá de Brandon Romero, fue quien abrió la audiencia: “Desde que mataron a Brandon empezó una lucha que yo no conocía, que era el gatillo fácil. No me quedé. Los primeros días no hablaba pero después estuvimos en cada marcha, en cada lugar, y durante un año y medio se hacían marchas todos los 5 de cada mes”, dijo y recordó también el acampe en Tribunales a partir del cual pudo hablar con el juez de Garantías, Saúl Errandonea, quien finalmente elevó la causa a juicio.

“La lucha y el salir a la calle me ayudó un montón“, agregó pero cuestionó sobre el desarrollo del proceso penal: “No se entiende por qué el policía todavía sigue libre, en la calle. Las pericias psicológicas le dieron que no sentía culpa ni remordimiento y así y todo sigue en la calle“.

Además, hizo énfasis en la lucha judicial que se desprende de la posibilidad de lograr una condena: “Es inhumano vivir como vivimos. Necesitamos que por lo menos los casos de gatillo fácil no sean en juicio por jurados y que la gente decida por la vida de nuestros hijos. Que sean jueces los que tengan que decidir y no lavarse las manos”, dijo y remarcó que, de esta manera, no habrá instancia de apelación si la decisión es no condenar a Bogado. “No dejemos en manos de cualquiera los juicios por nuestros hijos”, cerró.

En ese punto, Oscar, padre de Camilo Caupolican Escobar, aportó un punto de vista sobre los juicios por jurados y las subjetividades de quienes los integran. Además de calificar al gatillo fácil como una “política de Estado del sistema capitalista“, sostuvo que dejar en manos de personas civiles la resolución de los debates judiciales es “peligroso” ya que en esas personas opera “el peor de los sentidos, el sentido común, creado por las revistas, por las graficas, por el bombardeo permanente de los medios masivos“.

Por su parte, en lo que respecta al rol del Ministerio Público Fiscal y específicamente en el caso Brandon Romero, Emilia Vasallo, madre de Pablo Alcorta, un homicidio sucedido hace nueve años en el Gran Buenos Aires, señaló: “Me llamó mucho la atención que el fiscal no acuse, que haya ido a la Cámara y que la Cámara le haya dado la derecha. Las fiscalías son el Estado representándonos a nosotros. Entonces si nosotros no pudiéramos presentarnos como particulares damnificados en las causas, no tendríamos juicios. De hecho la mayoría de los juicios que tenemos son porque nos peleamos, porque salimos a la calle. Todo lo conquistamos con la lucha cuando en realidad debería ser un derecho, no solo del acceso a la justicia sino de la vida de nuestros hijos”, apuntó.

“Tenemos que luchar para llegar a que la causa la eleven a juicio, y si la elevan a juicio van a juicio por jurados y los fiscales no acusan. O sea que lo que tenemos que cambiar no es solo a Berni, según mi visión, tenemos que cambiar el sistema, no sirve”, planteó.

“SACAR A BERNI, IMPRESCINDIBLE”

Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro, también tomó la palabra e hizo foco en la persistencia de Berni al frente del Ministerio de Seguridad, a pesar de los recurrentes pedidos para su desplazamiento. “Sacar a Berni, imprescindible. No podemos tener a un facho como él que quiere tapar las distintas cosas que hace la policía. Este gobierno es un gobierno del ‘bancamos’. A los policías asesinos de Facu los banca Berni“, acusó.

“Más que el silencio cómplice de quienes nos gobiernan, duele más el hecho de que los barrios tengan que salir a custodiar después de un asesinato para que la policía no plante pruebas. Si los argentinos no despertamos con esto no vamos a despertar más. Estamos todos en la misma. Todos los días tenemos un muerto que tapa a otro muerto. Si no reaccionamos los familiares, más unidos que nunca y peleamos para que se vayan, nos van a seguir matando a los pibes, a los grandes en las canchas, en tu casa, donde sea, Porque la policía la banca Berni y Berni tiene banca de arriba. Y si no lo sacan a Berni, vamos a salir a la calle“, añadió.