Clases presenciales: cuáles serán las pautas que se deberán cumplir en las escuelas

Jornada escolar de cuatro horas, bloques de duración de 90 minutos y horarios escalonados de ingreso y salida son algunos de los puntos delimitados en el Plan Jurisdiccional.

El gobierno provincial difundió este miércoles la actualización del “Plan Jurisdiccional para un regreso seguro a las clases presenciales” a días del inicio del ciclo lectivo 2021, previsto para este lunes para el nivel primario e inicial, y de él se desprenden cada una de las pautas y el protocolo que deberán cumplir las escuelas de manera obligatoria y otras recomendaciones para llevar adelante las jornadas escolares en la continuidad de la pandemia. Así, dependiendo de diversas circunstancias, contempla tres modelos de escolarización: presencialidad completa, semipresencial o combinada y continuidad pedagógica no presencial.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense se explicó que la actualización del Plan Jurisdiccional se realizó teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados por el Consejo Federal de Educación además de “los aprendizajes obtenidos en las experiencias de presencialidad desarrolladas durante el año pasado y la nueva evidencia nacional e internacional en la materia”.

Principalmente, las actualizaciones refieren a la organización de las actividades educativas a partir de los modelos de presencialidad que apuntan a “ganar la mayor presencialidad posible” con “el cumplimiento de las pautas de cuidado”, pero también se implica los modelos de actuación en caso de surgimiento de contagios de coronavirus en el establecimiento escolar y un protocolo para la adecuada ventilación de las aulas.

PAUTAS OBLIGATORIAS PARA LAS ESCUELAS:

En el marco del regreso a las aulas previsto para este 1º de marzo para los niveles inicial y primario y para el 8 de marzo para el secundario, las instituciones educativas deberán cumplir con pautas obligatorias dispuestas en el Plan Jurisdiccional.

Esas pautas son:

La jornada escolar es de 4 horas, incluyendo tiempos de descanso.

incluyendo tiempos de descanso. El uso de tapaboca es obligatorio para las y los estudiantes desde el Nivel Primario en adelante. A partir de la sala de 3 de Nivel Inicial se promueve su uso todo el tiempo que sea posible. Docentes y auxiliares utilizan además máscaras de acetato.

es obligatorio para las y los estudiantes desde el Nivel Primario en adelante. A partir de la sala de 3 de Nivel Inicial se promueve su uso todo el tiempo que sea posible. Docentes y auxiliares utilizan además máscaras de acetato. En las aulas se debe mantener una distancia de 1,5 metros entre estudiantes y de 2 metros con la o el docente. En los espacios comunes, la distancia social debe ser de 2 metros.

de 1,5 metros entre estudiantes y de 2 metros con la o el docente. En los espacios comunes, la distancia social debe ser de 2 metros. La ventilación natural de los ambientes, especialmente de las aulas, debe realizarse en forma permanente. Si por razones climáticas o de otra índole, las puertas y ventanas no pueden permanecer constantemente abiertas, deben abrirse cada 20 minutos durante un lapso de 5 minutos.

de los ambientes, especialmente de las aulas, debe realizarse en forma permanente. Si por razones climáticas o de otra índole, las puertas y ventanas no pueden permanecer constantemente abiertas, deben abrirse cada 20 minutos durante un lapso de 5 minutos. Las clases presenciales se organizan en bloques de una duración máxima de 90 minutos , separados entre sí por un tiempo de descanso de al menos 5 minutos.

, separados entre sí por un tiempo de descanso de al menos 5 minutos. Entre bloques de enseñanza hay un tiempo para el descanso y la higiene personal , donde se debe respetar el distanciamiento físico. Durante la permanencia en la escuela, no se realizarán juegos de contacto ni se compartirán juguetes o elementos personales.

, donde se debe respetar el distanciamiento físico. Durante la permanencia en la escuela, no se realizarán juegos de contacto ni se compartirán juguetes o elementos personales. Se pautan horarios escalonados de ingreso y salida de la escuela para evitar concentraciones.

de ingreso y salida de la escuela para evitar concentraciones. Estudiantes, docentes y auxiliares deben higienizar de manera frecuente sus manos, al menos cada 90 minutos.

El personal de la escuela debe tener vigente el permiso de la aplicación Cuidar. Las y los estudiantes tienen que presentar una declaración jurada firmada por la persona adulta responsable (o el mecanismo que la reemplace en el futuro), dejando constancia de que se encuentran en condiciones de salud para asistir al establecimiento educativo y que frente a la aparición de síntomas compatibles con COVID -19 no asistirán a la escuela y notificarán inmediatamente la situación al establecimiento. La declaración jurada es un requisito indispensable para ingresar a la escuela. A su vez, permite que la familia conozca las pautas de cuidado que hay mantener en la escuela.

por la persona adulta responsable (o el mecanismo que la reemplace en el futuro), dejando constancia de que se encuentran en condiciones de salud para asistir al establecimiento educativo y que frente a la aparición de síntomas compatibles con COVID -19 no asistirán a la escuela y notificarán inmediatamente la situación al establecimiento. La declaración jurada es un requisito indispensable para ingresar a la escuela. A su vez, permite que la familia conozca las pautas de cuidado que hay mantener en la escuela. Se controla la temperatura corporal a todas las personas que ingresen en el establecimiento educativo (máxima admitida 37.4 ºC ).

corporal a todas las personas que ingresen en el establecimiento educativo (máxima admitida 37.4 ºC ). Se realiza la limpieza y desinfección de los espacios comunes conforme con las pautas establecidas en el protocolo específico.

de los espacios comunes conforme con las pautas establecidas en el protocolo específico. Cada estudiante debe llevar tapaboca y los útiles indispensables que indique su docente. También puede llevar una botella con agua y colación.

En esta etapa, los comedores y los kioscos escolares permanecen cerrados . Se continúa con el servicio alimentario escolar a partir de la entrega de módulos de alimentos.

. Se continúa con el servicio alimentario escolar a partir de la entrega de módulos de alimentos. La organización del trabajo docente se desarrolla de acuerdo a la carga horaria de las designaciones y según la materia o el área, sin que las medidas instrumentadas impliquen una sobrecarga de la labor docente.

Además, el Plan Jurisdiccional dispone otras “pautas orientativas” cuya aplicación dependerá de cada establecimientos y sus circunstancias. Entre ellas aparecen:

Se podrán utilizar espacios alternativos para el desarrollo de clases presenciales (CEC, CEF, clubes barriales, edificios de instituciones de la sociedad civil, entre otros), siempre que cumplan con las condiciones de infraestructura, el metraje y los servicios requeridos según los protocolos y sean próximos a la institución.

para el desarrollo de clases presenciales (CEC, CEF, clubes barriales, edificios de instituciones de la sociedad civil, entre otros), siempre que cumplan con las condiciones de infraestructura, el metraje y los servicios requeridos según los protocolos y sean próximos a la institución. Se podrán definir horarios de entrada y salida de las y los estudiantes para evitar la concentración de personas en el establecimiento y el uso de transportes en horarios “pico”.

LOS TRES MODELOS DE ESCOLARIZACIÓN

En sintonía con lo adelantado la semana pasada por la directora general de Educación bonaerense, Agustina Vila, el Plan Jurisdiccional incorporó algunos cambios en las características de los modelos de escolarización posibles en el marco del ciclo lectivo 2021.

De esta manera, en consonancia con la última resolución del Consejo Federal de Educación, se establecieron tres modelos de escolarización

1. Presencialidad completa. Las y los estudiantes tienen clases presenciales de lunes a viernes, durante 4 horas, todas las semanas.

Este modelo se utiliza cuando la cantidad de estudiantes de una sección es menor o igual a la capacidad máxima del aula, según el distanciamiento físico requerido (1,5 metros entre estudiantes y dos metros en relación al docente). También puede implementarse en escuelas que cuentan con espacios complementarios y en escuelas donde rige la jornada completa o doble, así como en escuelas secundarias de la modalidad técnico profesional o especializadas en arte, en tanto que en estas organizaciones institucionales el horario habitual permite el desdoblamiento de la sección en grupos que podrán tener clases presenciales en turnos distintos (un grupo a la mañana y otro a la tarde pudiéndose alternar los turnos para el abordaje de las distintas áreas del curriculum prioritario).

2. Semipresencial o combinada. Las y los estudiantes alternan clases presenciales y actividades educativas no presenciales.

Se lleva a cabo cuando las aulas no cuentan con el espacio suficiente para asegurar el distanciamiento social y la escuela no posee otros espacios que se puedan usar con este propósito.

Las secciones se dividen en subgrupos que alternan la asistencia presencial en bloques semanales de días de clases, de forma tal que cada subgrupo tiene clases presenciales durante una semana y realiza actividades educativas no presenciales la semana siguiente.

“Esta forma de organización en bloques semanales contribuye con la vigilancia epidemiológica de los subgrupos”, señala el informe oficial.

En el caso de las secciones que por el tamaño de su matrícula deban desdoblarse en tres grupos, estipula que se procurará utilizar un espacio complementario de la escuela de mayor capacidad para que la subdivisión se realice en dos grupos. O bien, si se dispone de un espacio adicional y personal docente, dos de los grupos podrán tener clases presenciales durante la misma semana y el grupo restante, la siguiente.

Además, estipula que se realizará una jornada de trabajo docente por mes, sin asistencia de estudiantes, para favorecer la articulación entre las actividades presenciales y no presenciales.

Asistencia programada. Esta estrategia se puede implementar con el modelo de presencialidad completa y con el modelo de presencialidad combinada. Implica la conformación de grupos de estudiantes de mayor tamaño que lo que indica la capacidad máxima del aula, con la condición de que dentro del grupo haya estudiantes que, por día y en forma rotativa, no asistan a la escuela durante los días en que el grupo tiene clases presenciales.

Es decir, si en un aula entran 18 estudiantes pero el grupo está conformado por 20, se puede organizar la presencialidad para que rotativamente haya dos estudiantes que no concurran a clase cada día. “Deben asignarse tareas domiciliarias para los días en que no asisten, informar a las familias con antelación y, en la medida de lo posible, contemplar la organización familiar (procurando que los días de asistencia sean los mismos para los integrantes del mismo grupo familiar)”, repara el plan.

La asistencia programada también puede aplicarse en secciones con matrículas numerosas, de modo tal que el desdoblamiento de la sección no implique la conformación de más de dos grupos. Por ejemplo, en el caso de una sección con 32 estudiantes y un aula en la que caben 15 estudiantes, se pueden conformar dos grupos de 16 estudiantes para que asistan a clases una semana sí y una semana no, con la salvedad de que cada día de la semana con clases presenciales, se programa la asistencia de 15 de los 16 estudiantes. Al desdoblar la sección en dos grupos con asistencia programada, cada estudiante asiste a clases presenciales 14 días por mes, mientras que si no se hubiera utilizado esta estrategia y la sección se hubiese desdoblado en tres grupos, cada estudiante hubiese tenido 10 días de clases en el mes.

3. Continuidad pedagógica no presencial. El Plan Jurisdiccional estipula garantizar la continuidad pedagógica no presencial acompañada a:

Estudiantes que pertenezcan a grupos de riesgo o convivan con personas en esta situación.

Estudiantes que concurran a escuelas en las que, por decisión de las autoridades educativas y sanitarias jurisdiccionales, no puedan habilitarse actividades presenciales por un tiempo determinado.

Estudiantes que residan en distritos que se encuentren en aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y concurran a escuelas de distritos en distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO).

Desde el gobierno provincial al difundir el Plan Jurisdiccional actualizado además expusieron una web para que las comunidades educativas obtengan más información que es regresoseguroalaescuela.abc.gob.ar.