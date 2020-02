Colectivos: en medio de la interna en la UTA, pagos adeudados y un posible paro

Desde la UTA Mar del Plata adelantaron que los empresarios abonarían este miércoles una parte de lo adeudado. Pero choferes disidentes reclaman que se pague toda la suma. Podrían iniciar una retención de tareas después del mediodía.

(Foto: archivo / Qué digital)

La posibilidad de que haya este miércoles un paro de colectivos en Mar del Plata es una pregunta que se hacen por estas horas miles de usuarios del sistema de transporte local. Pero la respuesta a esa inquietud no se presenta ni puede terminar de darse con claridad. Es que el conflicto radica en que las empresas que monopolizan el sistema de colectivos en Mar del Plata no abonaron sumas de una readecuación paritaria correspondientes a diciembre y enero. Y mientras para este miércoles están previstas reuniones a nivel nacional, la interna abierta en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) hace que las posturas respecto a una medida de fuerza sean diversas. La conducción del gremio a nivel local confía en un acuerdo y desliza que antes del mediodía se pagaría parte de esa deuda, pero también advierte que desde las cabeceras los sectores disidentes amenazan con iniciar una medida de fuerza si los pagos no se concretan. Incluso desde ese sector disidente le dijeron a Qué digital que el reclamo es cobrar este miércoles toda la deuda y no una parte como expone la UTA que ocurriría.

En dos entrevistas radiales brindadas en la mañana de este miércoles, el secretario adjunto de la UTA Mar del Plata, Adrián Giménez, se refirió a la situación, reconoció la existencia de un creciente grupo de choferes disidente a su conducción en la ciudad -en una réplica de lo que ocurre en Capital Federal-, detalló que el empresario Juan Inza en Mar del Plata -cabeza de las empresas 25 de Mayo, El Libertador, Peralta Ramos y 12 de Octubre- no abonó y adeuda a los trabajadores la readecuación salarial del 18.3% acordada a fines del año pasado a nivel nacional y reparó en que este mismo miércoles está prevista una reunión de los paritarios del consejo directivo nacional del gremio respecto a la situación del interior del país, luego de que este lunes se haya alcanzado un acuerdo para Capital Federal y el área metropolitana.

Pero asimismo se mostró confiado en que durante la mañana de este miércoles el empresario local abone parte de lo adeudado: es decir, las sumas de readecuación paritaria correspondientes a enero. De todas maneras, Giménez planteó desconocer si -en caso de concretarse el pago- eso será suficiente para que los choferes disidentes no impulsen una medida de fuerza. “No lo sabría confirmar, sé que se convocaría al gremio a algunos compañeros para ver si está acordado el pago de los que se adeuda”, puntualizó.

En este marco, hasta el mediodía habrá, en parte, una gran incertidumbre respecto a la concreción de un paro en Mar del Plata y al alcance de la medida de fuerza. “Es una decisión que pasaría por los disidentes”, dijo Giménez, y desde el sector disidente confiaron en diálogo con Qué digital que el reclamo de los trabajadores es que las sumas adeudadas se abonen en su totalidad este miércoles. De esta manera, los choferes disidentes a la UTA adelantaron que en caso de no cumplirse el pago total iniciarían desde la tarde una retención de tareas hasta que se pague todo lo adeudado.

Respecto a la cuestión salarial adeudada, Giménez explicó en diálogo con radio Brisas (98.5) que se trata de sumas acordadas meses atrás en concepto de una readecuación paritaria por la fuerte devaluación de los últimos meses de 2019. “Se hizo la escala correspondiente al mes de diciembre con esa readecuación paritaria, y no fue liquidada. Y se hizo la escala en enero con un 10% de adicional de verano que tenemos en Mar del Plata, que tampoco fue liquidada”, detalló respecto a lo adeudado a los choferes en Mar del Plata.

Y planteó que luego de conversaciones con los empresarios -en paralelo a la negociación a realizar por la UTA nacional para el interior del país- “hoy estaría depositando la empresa el 18.3% de enero” a pesar de todavía no estar el acta firmada a nivel nacional. “Entendemos que antes de las 15 debería estar acreditado”, puntualizó y así explicó: “Si a las 15 no está depositado, es inevitable una medida de fuerza por lo que nos trascienden desde las cabeceras, aunque nosotros respetamos un acuerdo que salió a nivel nacional”.

En ese marco, amplió y se diferenció de la decisión que pueda llegar a tomar el sector disidente: “Las bases le trasmiten a los cuerpos de delegados la necesidad de cobrar la totalidad de lo que se nos adeuda. Y nosotros lo que les estamos manifestando en principio es que hoy nos estarían depositando lo de enero, y el lunes lo correspondiente a un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de una suma de $3 mil más. Esto es lo que más o menos estaríamos hablando extraoficialmente porque el acta para el interior no salió firmada todavía; se estaría firmando hoy. Y lo que manifiestan las cabeceras es que hasta las 15 esperan”.

Luego, respecto a esa posible medida de fuerza, en diálogo con LU6 (AM 760), Giménez planteó: “Ahora no lo sabría confirmar, sé que se convocaría al gremio a algunos compañeros para ver si está acordado el pago de los que se adeuda. Es una decisión que pasaría por los disidentes”.

LA INTERNA GREMIAL EN MAR DEL PLATA

Por otro lado, el dirigente de la UTA Mar del Plata se refirió a la interna surgida a nivel nacional y que se trasladó a Mar del Plata, tal como quedó expuesto este lunes cuando se vieron afectadas algunas líneas con una retención de tareas parcial. “Estamos en una misma situación (que en Capital Federal) porque es cierto que la agrupación Juan Manuel Palacios se instaló en Mar del Plata pero hay una organización sindical que tiene una personería gremial que es la UTA”, sostuvo y defendió: “Las elecciones fueron realizadas en 2018 con el período de mandato 2023. Las elecciones fueron legales. No debería por qué haber un acto eleccionario. Habría que cumplir el mandato”.

Asimismo, reparó: “Nosotros recibimos un coletazo de lo que pasó en Capital, con algunos compañeros ya identificados con la agrupación, porque nos conocemos todos acá en Mar del Plata, no es como Capital. Varios de ellos estuvieron sentados conmigo en una mesa de diálogo donde llegamos a un entendimiento”.