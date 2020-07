Coronavirus, testeos y dudas: “Hay que dar un mensaje claro para no crear incertidumbre”

Pasaron más de cuatro meses desde que se declaró la pandemia de coronavirus y en Mar del Plata hace 20 días que los casos dejaron de contarse de a uno para sumarse de a decenas cada día. Mientras la cuenta de muy pocos casos se mantenía, diversas dudas comenzaron a ser sembradas en la opinión pública, entre ellas la positividad de algunos testeos que así habían resultado.

Entonces, la incertidumbre creció. La situación llevó a que a fines de mayo el Instituto Nacional de Epidemiología (INE) “Juan Jara” de Mar del Plata –el primer laboratorio descentralizado en la región que fue autorizado para analizar las muestras y realizar el diagnóstico desde el 20 de marzo- elaborara un documento en el que cuestionaba “comunicaciones confusas” y ratificaba “todos los resultados obtenidos en las pruebas” allí realizadas para la detección de coronavirus.

Concretamente, planteaba que lo que algunos medios “caracterizaron como ‘falso positivo’, se trataba efectivamente de un paciente con covid-19, sintomático leve, aún cuando una muestra tomada 48 horas después dio negativo y el paciente se recuperó de la enfermedad en días posteriores”.

Pasados dos meses de aquel documento, y cuando pareciera que aquellas dudas sobre las pruebas quedaron de lado ante el crecimiento de los casos, las autoridades del INE hablan con Qué digital y responden en torno a la incertidumbre generada por entonces.

La directora del INE, Irene Pagano, y el jefe de Laboratorio, Osvaldo Uez, explican por qué pueden registrarse test positivos y a los pocos días negativos –como sucedió, por ejemplo, en abril con trabajadores del Puerto-, se refieren a las modificaciones que hubo en los criterios de alta de los pacientes y exponen sus reparos respecto a la decisión del gobierno municipal de enviar muestras al instituto privado Fares Taie, en algunas oportunidades incluso luego de que las pruebas del INE resultaran positivas. En el documento de mayo, desde la institución remarcaban que su trabajo “no se complementa con ningún laboratorio privado”.

“Esto de hablar de un ‘falso positivo’ o ‘falso negativo’ lo que genera más allá del desprestigio de las instituciones públicas es una incertidumbre en la población”, advierten las autoridades del INE y plantean la necesidad de “dar un mensaje claro a la población para no crear incertidumbre”.

“Por momentos sentimos que muchas veces esta información nos ha perjudicado como institución y este descreimiento lo que hace es generar más incertidumbre, más dudas y eso no es bueno”, señalan. Y lamentan que “el descreimiento generó que hubiera gente que ignorara eso y saliera a la calle y contagiara”.

– ¿Por qué un hisopado puede dar positivo y uno realizado inmediatamente después negativo?

Osvaldo Uez: – Es múltiple, depende de la muestra, del paciente, de muchas cosas. En cuanto a la muestra, el hisopado es nasofaríngeo y faríngeo, primero hay que saber tomarlo, no todos lo hacen bien: el hisopado nasofaríngeo hay que llegar hasta el final de la nasofaringe y no todo el mundo lo hace y después está el de la faringe, esos dos se combinan en un medio de transporte. El medio de transporte no todo el mundo lo tiene o quizás le ponen un litro de solución salina y diluyen la muestra, es un poco nada más. Todos estos factores influyen. También el período en que se toma la muestra: si es una persona en los primeros días de evolución desde el inicio de los síntomas, no hay problema, pero si pasaron muchos días la reacción de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) es muy buena durante más o menos 10/11 días: te fuiste más allá y no sirve tanto, hay que tomar una muestra de tracto respiratorio bajo; el más simple es el esputo, pero podría ser un aspirado o algo así. Pero para este virus se complica por el tema de bioseguridad y se puede enfermar mucha gente en ese procedimiento. El otro tema es la persona: si no tienen una carga viral muy alta o la agarraste sobre el final y te dio un valor de carga viral bajo, a los pocos días va a ser negativo. Otro problema que tenemos son las muestras en asintomáticos. Ahí la PCR tiene un 70% de rendimiento, o sea, hay un 30% de error. Todo este tipo de cosas juntas pueden ser la respuesta. La gran mayoría es porque tienen carga viral baja.

– Pero una vez que da positivo el test, eso no cambia.

Uez: – Una vez que da positivo no hay discusión de que es positivo.

Irene Pagano: – De hecho en la dinámica algo que cambió fue el criterio de las altas. Antes se pedían dos PCR negativas para dar el alta, separadas en un día, y después con esto que se fue aprendiendo (muchos pacientes tenían PCR positiva mucho tiempo, pero no por eso el material era infectivo) hoy el criterio de alta en pacientes leves o moderados cambió: tienen que cumplir los 14 días de aislamiento sin otra PCR. En pacientes con neumonía o graves, se los da de alta con una sola PCR. Tal vez al principio, cuando se hacían varias muestras, eso confundió. Y otra cosa importante es el tipo de test que se realiza. No todas las técnicas en todos los laboratorios son las mismas, no se utilizan los mismos reactivos y entonces las pruebas tienen distinta sensibilidad. Si se utilizan test menos sensibles en pacientes con carga viral más baja, por ejemplo, te puede dar negativo, cuando con una técnica que es mucho más sensible te da positivo. No solo en esta patología, sino en general.

– ¿La PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) es la única prueba?

Pagano: – Es la única prueba aceptada para diagnóstico. Los estudios serológicos se utilizan solamente en el marco de estudios epidemiológicos, no sirven para diagnóstico hoy por hoy. La PCR busca el material genético del virus y la prueba serológica busca los anticuerpos que se hayan generado por el virus; ambas suponen que estuvo la enfermedad, pero la buscan de forma diferente.

– La Municipalidad realiza testeos también en un laboratorio privado, por fuera del INE, y mediáticamente llegó a hablarse de resultados “falsos positivos” a lo que ustedes respondieron en un comunicado, ¿sienten que se puso en duda el trabajo del Instituto?

Pagano: – Con la Municipalidad nosotros trabajamos, porque en realidad nosotros somos el efector oficial para recibir las muestras, ellos nos las derivan. Con respecto a por qué algunas muestras la Municipalidad las envía al privado, habría que consultar a las autoridades por qué lo hacen. Creo que en algún momento todo esto perjudicó. Nosotros decimos que hay que tratar de dar un mensaje claro a la población para no crear incertidumbre. Entonces muchas veces esto de hablar de un “falso positivo” o “falso negativo” lo que genera más allá del desprestigio de las instituciones públicas es una incertidumbre en la población. Tratamos de manejarnos siempre con el criterio que históricamente tuvo la institución y el respeto a las otras instituciones, trabajamos con Zona Sanitaria VIII, con la Municipalidad, y nuestro rol más allá de ser un instituto nacional, tiene una impronta histórica en la ciudad. Por momentos sentimos que muchas veces esta información nos ha perjudicado como institución y este descreimiento lo que hace es generar más incertidumbre, más dudas y eso no es bueno.

– ¿Existen entonces el “falso positivo” o “falso negativo”?

Uez: – El falso positivo prácticamente no existe porque se toman todos los controles para que no exista. El falso negativo sí, porque depende de la muestra, si está bien tomada, en qué momento está la persona en su período de incubación. Te puede dar un negativo y a los pocos días darte positivo.

Pagano: – Por eso los protocolos de Nación y Provincia son estrictos con respecto a no hisopar a todo el mundo. Cuando te dicen “hay que aumentar los testeos”, eso en realidad no mejora, porque si te hacés un hisopado hoy y te da negativo, si tuviste contacto tal vez lo tomaste en una fase, y ese sí es un falso negativo, entonces te da una falsa tranquilidad y en realidad lo que tenés que hacer es el aislamiento si tuviste un contacto estrecho con un caso. Entonces tratamos de ser rigurosos en respetar los protocolos por eso, es lo que ordena.

Uez: – Las personas a las que les da negativo, si tienen algún síntoma, son casos y se tienen que quedar aisladas, no pueden salir a la calle. El descreimiento de nuestros resultados generó que hubiera gente que ignorara eso y saliera a la calle y contagiara. Y eso es embromado para toda la sociedad porque se pone en riesgo a todo el mundo. Hay muchos de nuestros positivos que dijeron “yo no soy positivo” e hicieron lo que quisieron. Y pusieron en riesgo a la sociedad. Y todo esto fue generado por el descreimiento de nuestros resultados, hubo una campaña para generar ese descreimiento en los resultados de la institución. Y eso complica a la salud pública y es muy grave. Parte de lo que está pasando es resultado del descreimiento de las instituciones.

– ¿Qué papel juega el descreimiento más profundo de un sector de la sociedad con respecto al virus y la enfermedad?

Uez: – Es difícil de combatir el descreimiento, hay gente que está muy convencida y descree hasta de la vacuna (los movimientos antivacunas). Este virus tal y como se presentó está para quedarse unos cuantos años y va a cambiar la filosofía de vida de los seres humanos. Las vacunas que podrían llegar a tener éxito, si vos mirás en otros coronavirus de importancia, los anticuerpos no duraron mucho tiempo; no sé si las vacunas van a tener éxito. Esto será la evolución del virus y ver cómo se soluciona. En Europa vemos los rebrotes pese al calor, por ejemplo, lo mismo en Miami. La inmunidad (en quienes se contagiaron) no está establecida aún, los otros coronavirus tienen dos años de inmunidad, pero de este no se sabe.

Pagano: – Hay algunos estudios que marcan que los anticuerpos caen rápidamente después de la infección. Hay otras formas de defensa del organismo, de inmunidad, que están en estudio, pero no sabemos todavía.

– ¿Se esperaba una pandemia de ese tipo?

Uez: – La OMS tiene un programa de planificación para pandemias, que se enfocó mucho en la influenza, que era el modelo de virus pandémico. No se esperaba otro coronavirus a pesar de que hubo dos (SARS- 1 en 2002 y MERS en 2012) que no llegaron a ser pandemia pero causaron problemas. Toda esa planificación está armada, se gastan millones de pesos por año en planificar y capacitar, pero el mundo sigue sin estar preparado. Cayó este virus y partió al medio hasta al más competente económicamente. Es muy difícil prepararse para una pandemia.

Pagano: – En nuestro caso nos benefició haber estado a contramano, que nos haya llegado más tarde, desde diciembre hasta marzo que apareció el primer caso. Y también haber decretado la cuarentena temprana permitió esto de prepararnos desde los sistemas de salud, los test o la organización para descentralizar el diagnóstico.