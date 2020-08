Corte y protesta en la Ruta 88 por mayor asistencia alimentaria y trabajo genuino

Organizaciones sociales llevan adelante una jornada de protesta con reclamos al gobierno provincial.

Organizaciones sociales y de izquierda llevan adelante este martes en el marco de una jornada de lucha provincial un corte y una protesta en la Ruta 88, a la altura de la fábrica Textilana, para reclamar al gobierno bonaerense mayor asistencia alimentaria para comedores y merenderos además de la asignación de trabajo genuino a través de la obra pública, entre otros puntos.

La concentración y corte de la Ruta 88 se inició a media mañana de este martes y es encabezada por el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Polo Obrero y las organizaciones Barrios Unidos en Lucha, Cooperativa A Trabajar y Argentina Rebelde.

“A más de 150 días de comenzada la cuarentena por las consecuencias del covid-19, la Provincia de Buenos Aires es la más afectada, por las crisis económica, sanitaria y social, afectando drásticamente a trabajadoras y trabajadores que o no tienen trabajo o lo perdieron por los despidos masivos y el avance de la precaricación laboral”, consideraron las organizaciones.

Y, tal como lo hicieron en diversas protestas similares protagonizadas en los últimos meses, plantearon que esa situación “ha aumentado la demanda social de cientos de miles trabajadoras, trabajadores y sus familias que acuden a los comedores populares ante la imposibilidad de garantizar apenas un alimento diario”.

Las organizaciones cuestionan que el gobierno de Axel Kicillof “no ha tomado ninguna medida social” y afirmaron: “Durante meses no asistió ni aumentó la atención a comedores y merenderos que se multiplican por toda la Provincia. Asimismo, no respondió al reiterado reclamo de las organizaciones sociales, de los y las compañeras esenciales de los comedores que no han sido asistido ni sanitaria ni económicamente”.

Asimismo, entendieron que “contrariamente, sí se ha incrementado la presencia policial y represiva en todo el territorio”.

Las agrupaciones que conforman el “Frente de Lucha Piquetero” reclaman, concretamente, trabajo genuino mediante la obra publica como construcción de viviendas y reparación de escuelas, mayor asistencia alimentaria y sanitaria para los comedores populares además de un reconocimiento económico al trabajo que realizan las y los encargados de esos comedores, entre otros puntos como la creación de un plan de viviendas populares y la apertura de los programas sociales.