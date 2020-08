Crimen de Brandon Romero: “Bogado no mató a una persona, mató a una familia entera”

Romina, mamá del joven asesinado por un policía hace casi dos meses, encabezará este jueves la sexta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil en Mar del Plata, en medio del dolor y la búsqueda de justicia.

(Foto: archivo / Qué digital)

Romina no llora. No porque no necesite hacer el duelo de la pérdida de su hijo, Brandon Romero, asesinado por el policía de custodia Arcángel Bogado hace casi dos meses, sino porque sabe que tiene que seguir buscando justicia mientras el resto de su familia vive una pesadilla y en el dolor constante: “Arcángel Bogado no mató a una persona, mató a una familia entera”, describió.

Y es en esa búsqueda de justicia que este jueves encabezará la sexta marcha nacional contra el Gatillo Fácil en Mar del Plata, que partirá desde las 13 del edificio de Tribunales (Brown y Tucumán), donde advertirá a las autoridades que, de ser necesario, todas las semanas la verán allí con la foto de su hijo como bandera “porque no se las puedo dejar pasar. No quiero que se olviden de mi hijo. No quiero que piensen que es un caso más”, sostuvo como sin poder creer en el lugar que le toca estar desde la madrugada del 5 de julio.

La mañana del domingo 5 de julio Brandon Romero viajaba en moto junto a otro joven hasta que se cruzó en el kilómetro 6 de la Ruta 226 con Arcángel Bogado, un oficial de custodia que se desempeña en el Poder Judicial, quien lo mató de siete tiros argumentando que quisieron robarle la moto en la que se desplazaba.

Desde ese momento, la investigación a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli y el juez Saúl Errandonea del Juzgado de Garantías N°2 entiende que Bogado -imputado por homicidio agravado- debe esperar la instrucción en libertad, con una interpretación de los hechos que se centra en el rol del joven, lejos de una caso de violencia institucional. Se trata de una versión que la familia junto a su abogado, César Sivo, buscan contrarrestar.

En primer término, la familia buscará que se realicen nuevas pericias psicológicas y balísticas a través de la contratación de peritos de parte ya que -asegura Romina- hasta el momento “obviamente se hizo lo que ellos quisieron con sus peritos”.

De todas maneras, destacó que de manera preliminar las pericias balísticas “hundieron desde un principio” al imputado. “Los primeros dos tiros son a 38 metros del cuerpo de mi hijo, ahí es donde le rompe los talones y cae arrodillado. Después dijo que llevaba la pistola en la mochila y después se sabe que se le cayó la funda del arma al lado de mi hijo. Ahí es donde le gatilla los dos tiros en las manos cuando mi hijo se tapa la cara, y dos tiros en el cráneo. Él le da tan cerca los últimos dos tiros en la cabeza que ni siquiera ingresaron a la cabeza. Lo fusiló, hizo que lo lleven puesto autos y permitió que lo hagan mierda”, describió Romina con la lucidez de quien a pesar del dolor no descansa en la búsqueda por esclarecer los hechos.

Además, indicó que la necesidad de nuevas pericias balísticas surge de la presunción de que se hicieron de manera incompleta, ya que el esposo de Romina encontró vainas servidas en el lugar después de los peritajes.

El otro punto tiene que ver con desacreditar la postura “unilateral” que aseguran que tomó el fiscal, centrándose en la figura de Brandon. Para ello, la defensa buscará testimonios de personas cercanas al joven de 18 años: “Necesitamos hablar con gente que lo conocía a Brandon y que trabajaba con él. Queremos contar cómo era realmente Brandon. El fiscal está diciendo todo el tiempo que era un chorro. No lo conocías entonces no podés decir todo el tiempo eso -le contesta-. Queremos que el fiscal lo vea como una persona, como una criatura de 18 años”.

A su vez, si bien por un lado destacó el acompañamiento que está teniendo de diversas organizaciones en la búsqueda de justicia y de visibilización del caso, por otro lado también es otro factor que la hace cuestionar aún más la dirección que tomó la investigación judicial: “Por eso es muy raro que él no esté detenido y el fiscal y el juez lo tengan tan agarrado, tan cuidado. Nos acompañan organizaciones de derechos humanos de la Nación y la Provincia. No entiendo por qué está libre todavía si hay tanta gente al tanto del caso de Brandon. Lo de Brandon no fue un hecho así nomás. Le dieron siete tiros por la espalda y encima le hicieron pasar un auto por encima. Por eso muchas cosas son inentendibles”, cuestionó.

EL CASO BRADON ROMERO Y LA MARCHA CONTRA EL GATILLO FÁCIL

Después de haber marchado al cumplirse un mes del asesinato, la familia de Brandon Romero volverá a expresarse en las calles, y esta vez para encabezar la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil que también tendrá su réplica en Mar del Plata por sexto año consecutivo, aunque no será la última vez que Romina pose con la foto de su hijo asesinado frente a la Justicia.

“Yo esta marcha la empiezo en la puerta de Tribunales y al mediodía. Quiero que sepan que estoy. Que soy la mamá de Brandon. Que estoy ahí. Que no estoy sola. Que somos muchos. Y después de ahí, según lo que me digan, yo estoy dispuesta a estar ahí una vez por semana con la bandera de mi hijo y le guste a quien le guste me van a tener que ver la cara. Porque no se las puedo dejar pasar. No quiero que se olviden de mi hijo. No quiero que piensen que es un caso más”, reiteró.

Brandon, de solo 18 años, trabajaba en una panadería junto a uno de sus hermanos, quien todavía sufre el volver solo a su casa luego de cada jornada laboral. La hermana, en cambio, encuentra consuelo en el llanto, al igual que el compañero de Romina. Otro de sus hijos, en cambio, dejó de ir a su casa. Mientras la familia sigue intentando procesar el dolor inentendible del crimen de Brandon, Romina sigue firme y seguirá siéndolo al menos hasta que la Justicia le permita a su hijo descansar en paz.