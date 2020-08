Caso Brandon Romero: la familia marchará a un mes de su asesinato

(Foto: archivo / Qué digital)

Mientras a nivel nacional el accionar de las fuerzas de seguridad está en tela de juicio una vez más y con el foco puesto en la desaparición de Facundo Astudillo Castro, en Mar del Plata los familiares de Brandon Romero, el joven de 18 años asesinado por el policía Arcángel Bogado, se movilizarán para exigir justicia al cumplirse un mes de la madrugada en la que el oficial de custodia vació el cargador de su arma reglamentaria contra el joven panadero de 18 años.

Este jueves se cumple el primer mes desde que Brandon Romero fue asesinado en el kilómetro 6 de la Ruta 226, cuando circulaba en una moto junto a un joven de 20 años hasta que fue ejecutado al cruzarse con Bogado, en lo que el oficial denunció como un “intento de robo”.

Mientras esperan que la causa pueda avanzar, a pesar de los públicos cuestionamientos contra el fiscal de la causa, Alejandro Pellegrinelli, por parte de familiares y también de la Comisión Provincial por la Memoria, la familia se movilizará a la Municipalidad para visibilizar la necesidad de encontrar justicia y que el asesinato del joven panadero no quede impune.

La mamá del joven asesinado por un policía en la Ruta 226 volvió a pedir justicia a través de un video. "Ya no sé a quién pedirle ayuda para que este hombre esté preso", señaló.

“El 5 de agosto se cumple un mes que Brandon ya no está, y llorar o ponernos mal no nos va a devolver a nuestro gordo, pero podemos luchar para que su asesinato no quede impune, para limpiar su nombre”, expresaron sus familiares en un comunicado.