Dejan sin efecto el paro de transporte y este martes habrá colectivos en Mar del Plata

La UTA había anunciado la medida junto a otros gremios en reclamo de un bono a jubilados, y la suspendió tras una reunión con el gobierno nacional. El lunes vuelven a reunirse.

(Foto: archivo / Qué digital)

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) que nuclea a los choferes de colectivos dentro de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), confirmó que quedó sin efecto el paro de actividades que había programado a nivel nacional para este martes junto a otros gremios y que podía llegar a tener repercusión en Mar del Plata, por lo que los servicios funcionarán normalmente. Aceptaron el compromiso del gobierno nacional de ofrecer el lunes una respuesta a su pedido de un bono de $50 mil para personas jubiladas. A pesar de ese anuncio, otros gremios ratificaron la medida y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

La Ugatt es una federación gremial que fue lanzada este año en disidencia con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Es integrada por gremios como La Fraternidad, Unión Tranviarios Automotor (UTA), Carga y Descarga, Trabajadores Ferroviarios (UTF) y Personal Superior Ferroviario (UPSF), el Sindicato de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype), jerárquicos ferroviarios (Apdfa), entre otros.

Semanas atrás la Ugatt había anunciado una medida de fuerza por 24 horas para el 8 de noviembre para los gremios del transporte, con el objetivo de reclamarle al gobierno nacional un refuerzo de 50 mil pesos para jubilados y pensionados del sector.

Al afirmar que los beneficiarios del sistema previsional “no llegan a fin de mes”, este lunes representantes de los distintos sindicatos mantuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Economía y del Ministerio de Transporte de la Nación donde en un comunicado oficial que difundió la UTA destacaron el “compromiso” del gobierno a dar una respuesta al respecto.

“Nos pidieron plazo hasta el lunes”, explicaron en un breve comunicado firmado por la confederación a la vez que plantearon: “En un gobierno peronista a lo primero que tenemos que darle es solución a los reclamos que es la plata bien ganada de los compañeras y compañeros jubilados”.

Frente a esa promesa, en tanto, la medida de fuerza quedará suspendida al menos hasta el lunes. Puntualmente en el caso de Mar del Plata, el paro podía afectar el servicio de colectivos ya que la UTA está entre los gremios que componen la Ugatt.

En el caso del tren, este martes el paro no iba a tener impacto en Mar del Plata porque no estaba previsto que haya servicios. No obstante, si tras la reunión del lunes anuncian una medida de fuerza, en ese caso sí podrían suspenderse los servicios que unen la ciudad con Constitución.

No obstante, casi en paralelo a la difusión de ese comunicado por parte de la UTA, uno de los gremios fuertes del sector del transporte como La Fraternidad, que nuclea a trabajadores de trenes y que también integra la Ugatt, anunció en sus redes sociales que por su parte el paro se sostenía ante “el incumplimiento” del gobierno nacional a dar una respuesta “a las 14.30 horas de hoy”.

Sin embargo, minutos después también ese paro quedó sin efecto porque el Ministerio de Trabajo de la Nación decidió dictar la conciliación obligatoria -que debería acatar el gremio- a la espera de poder destrabar el conflicto.