Destacan la adhesión en escuelas de Mar del Plata al paro de un sector docente

La medida del Frente Multicolor de Suteba comenzó este jueves, se extenderá durante la jornada e incluirá una movilización al Municipio.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En el marco del paro de 48 horas que lleva adelante un sector docente en escuelas provinciales a partir de distintos reclamos vinculados con la necesidad de aumentos salariales y las precarias condiciones de trabajo, desde la seccional local del Frente Multicolor -sector disidente de la conducción del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba)- destacaron el nivel de adhesión a la medida de fuerza en Mar del Plata.

Según expusieron desde el frente, la adhesión al paro es “muy grande” en los establecimientos locales, teniendo en cuenta que se trata de una medida que no fue convocada por la conducción sindical, sino por un sector disidente. “Eso le da la legalidad a nuestro reclamo, porque si estuviésemos pidiendo algo que no es justo, no habría la adhesión que hay”, sostuvieron.

Al respecto, y tras la movilización que realizaron este jueves a la Jefatura Distrital del Consejo Escolar -donde elevaron un petitorio contra las faltas injustificadas y los problemas de calefacción en establecimientos educativos- desde la Multicolor también advirtieron sobre la situación del personal que se desempeña como auxiliar en las escuelas, que este viernes realizará un movilización al Ministerio de Trabajo de la Nación, en el marco del paro nacional anunciado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Así, convocaron a las y los docentes a concentrar a las 10 frente a la Municipalidad, en Luro e Hipólito Yrigoyen, con el objetivo de confluir en la movilización junto a las y los auxiliares de escuelas de ATE. “Están pasando la misma situación que nosotros: malas condiciones de trabajo y sueldos miserables”, cuestionaron y retomaron los reclamos generales, orientados al pedido de reapertura de la paritaria, medidas efectivas de resguardo para niñeces y docentes, refacción de escuelas con problemas de infraestructura y rechazo a las reformas horarias.

“No es que lo pedimos nosotros, (los reclamos) los recogimos de nuestros compañeros que son los que nos dicen realmente cuáles son las dificultades. Y la dificultad fundamental es que no llegan a fin de mes”, expusieron desde el Frente Multicolor y en ese sentido graficaron: “Una maestra cobra $163.000 cuando la canasta para no ser pobre es de $222.000, sin alquiler. ¿Cómo hace una compañera o compañero para vivir con $163.000 o $140.000 como cobra un preceptor? No podemos permitir eso”.

Por último, quienes representan el Suteba Multicolor se mostraron expectantes respecto a la respuesta de la Jefatura Distrital en relación a las faltas injustificadas y las denuncias por los “amedrentamientos” en establecimientos educativos locales. “Le dejamos a la Jefatura la argumentación de por qué tenemos derecho a huelga y exigimos que se respete nuestra decisión de parar y no de poner una falta injustificada”, reiteraron.