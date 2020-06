EDEA realizó trabajos de mantenimiento en la zona norte de Mar del Plata

EDEA NO REALIZA COBROS A DOMICILIO

Por otro lado, desde la empresa de suministro eléctrico recordaron que no se cobran facturas a domicilio. Ya que no cuenta con personal que “realice tareas de cobranza ni de facturas ni de otro tipo de actividades”. Además, recalcaron que las tareas que realizan sus operarios regularmente no requieren ingresar a las viviendas.

Es por eso que la empresa de energía solicitaron a la comunidad que “ante la visita de personas inescrupulosas que invoquen ser empleados de EDEA y soliciten pagos o realizar trabajos en el interior de las viviendas se comuniquen de inmediato con el 911” para hacer la denuncia correspondiente.