El Scirocco en primera persona: “Queremos saber si estamos contagiados”

Uno de los tripulantes cuenta cómo fue la salida y cómo es la espera en el barco amarrado en el Puerto de Mar del Plata, con un trabajador positivo de covid-19 a bordo.

(Foto: Qué digital)

El buque Scirocco amarró este jueves en el Puerto de Mar del Plata luego de un día y medio esperando la autorización en rada. Uno de los tripulantes del buque cuenta cómo fue la salida y cómo es la espera mientras permanece a bordo junto a sus compañeros, y entre ellos el que dio positivo de covid-19 en el medio del mar. Su relato en primera persona y el pedido urgente: “Queremos saber si estamos contagiados”.

Luego de que el Grupo Solimeno, dueño de la nave, no esperara los resultados del testeo a uno de los oficiales y partiera rumbo a la pesca de calamar, la tripulación entera quedó expuesta a contraer el coronavirus. Desde el lunes por la tarde, unos 30 tripulantes conviven en el buque congelador de 66 metros de eslora con la incertidumbre de no saber si se contagiaron en los dos días de trabajo previos con la persona infectada, a pesar de no tener síntomas.

En diálogo telefónico con Qué digital, uno de los tripulantes contó que dos días antes de zarpar les hicieron el hisopado a gran parte de la tripulación. Sólo faltaba el primer oficial, que llegó el viernes desde Capital Federal y ese mismo día fue sometido al hisopado de rutina que realizan las empresas. Sin embargo, pese a haber estado en un conglomerado con circulación viral, no se esperaron los resultados y el buque salió a pescar una hora después.

“El miércoles nos hicieron los hisopados a nosotros y nos dijeron que dio negativo. Él llegó el viernes y se lo hicieron ese mismo día, pero no esperaron los resultados y salió para la zona de pesca. La empresa y Prefectura hicieron todo mal”, apuntó.

Entre el sábado y el domingo, la pesca fue normal en el Scirocco, lejos de tomar las precauciones que se toman con una persona infectada. Hasta ese momento, el trabajador -asintomático- se mantuvo haciendo sus tareas, hasta que el lunes cambió todo: “Cuando se enteró que tenía coronavirus le dijeron que se encierre en el camarote y no lo vimos más”, contó pero advirtió: “Él estuvo con nosotros en todos lados, en la cocina, tocó todo”.

La situación sumó dramatismo en el viaje de regreso ya que los trabajadores no tenían cómo higienizarse: los insumos habían quedado en el camarote donde permanecía el infectado y sólo contaban con una pequeña botella de alcohol en gel. “Fue muy difícil. Nuestros familiares lloraban, estaban angustiados. Lo primero que queríamos lo conseguimos, que es volver al Puerto, ahora nosotros lo que queremos es saber si estamos contagiados“, continuó.

De todas maneras, a la espera de que este viernes por la mañana una cuadrilla del SAME –tal como les prometieron- se haga presente en el lugar, la tripulación permanece asintomática: “Estamos todos bien gracias a dios, pero queremos saber si estamos contagiados”, insistió.

Ahora, Matías y sus compañeros esperan respuestas en el Puerto. Primero por la insólita demora en permitir su ingreso en el Puerto, que se traduce en más horas conviviendo con el infectado y sin siquiera saber cómo están. Después, por saber qué pasará con ellos de ahora en más y, por último, conocer quién se hará responsable por haberlos expuesto, nada más y nada menos, a una pandemia.

Días atrás desde Ningún Hundimiento Más calificaban la situación general de la pesca marplatense como de triple riesgo para los trabajadores: por la actividad en sí, por el deterioro de la flota pesquera, y ahora también por la pandemia de coronavirus que, pese a los protocolos establecidos, la irresponsabilidad y la falta de control nuevamente ponen en riesgo la vida de los obreros de la pesca.