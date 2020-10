Empleados de Comercio se suma al pedido de ingreso de clientes a los locales

Desde el sindicato sostienen que el ingreso de al menos un cliente a los comercios “sería más seguro”.

(Foto: archivo / Qué digital)

El Sindicato de Empleados de Comercio se sumó en las últimas horas al pedido de los comerciantes para que se permita el ingreso de al menos un cliente mientras rige la fase 3 de la cuarentena en Mar del Plata. Sostienen que sería “más seguro” en función de la situación sanitaria actual.

Mientras muchos propietarios empezaron por su cuenta y a modo de protesta a atender dentro de los comercios no esenciales a pesar de no estar habilitados, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) insiste con sus reclamos a las autoridades locales y provinciales, y ahora se sumó el principal sindicato del sector.

“La persona sale y ya se expone al trasladarse a un lugar. Supongamos que quiere una prenda de vestir, el trabajador la tiene que tocar, lógicamente, para entregarla; el cliente, más allá que no se la puede probar, naturalmente la mira, y puede llevarla o pedir otra hasta elegir la que quiere o no comprar y seguir buscando en otro negocio”, graficó el secretario general de la seccional local, Guillermo Bianchi, sobre el trabajo actual de los no esenciales.

En consecuencia, Bianchi insistió en que las autoridades “revisen” la situación, sobre todo al tratarse de protocolos que ya estaban establecidos: “No se necesitarían readaptar los protocolos, lo importante es que se cumplan”, aclaró.

En cuanto a números especificó que sólo el 30% de los empleados de comercios son esenciales y, en consecuencia, continúan trabajando en medio de la pandemia, mientras que la gran mayoría hoy sigue funcionando aunque con más restricciones que siguen queriendo flexibilizar.

Frente a este panorama, Bianchi dejó en claro la “fuerte preocupación” que tienen desde el gremio, ya que entienden que los pequeños comercios “son los más afectados porque necesitan la caja diaria para subsistir”.