Inundación en La Herradura: después de la protesta, empezaron los trabajos

Tras el reclamo trasladado a la Ruta 226 por un grupo de vecinos, este martes el Ente de Vialidad inició tareas en el barrio ante la acumulación de agua.

Después de la protesta que un grupo de vecinas y vecinos protagonizó sobre la Ruta 226, el gobierno municipal empezó trabajos en el barrio La Herradura que se vio afectado por la fuerte lluvia del fin de semana y sufrió el anegamiento de numerosas calles y sectores.

La protesta montada sobre la Ruta 226 a media mañana de este lunes feriado dio sus frutos: cansados de la falta de respuestas, un grupo de vecinos decidió manifestarse por obras no realizadas en el barrio que derivaron en una nueva inundación. Y este martes a primera hora de la mañana llegaron las primeras maquinarias del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial) para llevar adelante algunas de esas demoradas tareas.

Las y los vecinos habían relatado el panorama que llevó a la inundación a partir de calles “destruidas” y sin mantenimiento adecuado, la falta de cloacas en el sector y un canal de desagüe que, según señalaron, se encuentra tapado.

En ese sentido, este martes explicaron que empezaron los trabajos “que deberían haber hecho hace bastante tiempo”. “Hace años que no hay limpieza del canal, ni mantenimiento, ni de los desagües”, subrayaron algunos de los vecinos que este lunes se habían manifestado al valorar el resultado que dio se reclamo y protesta que se mantuvo sobre un sector de la mano de Mar del Plata de la Ruta 226 a la altura del barrio.

“Esto fue gracias a la lucha, si no nos hubiéramos movilizado ni cortado la lucha esto no hubiera pasado, no les importaría nada y estaríamos diez días más con el agua hasta las rodillas”, planteó una de las vecinas en diálogo con Qué digital y señaló un descreimiento hacia las y los funcionarios municipales: “Todos estaban en conocimiento de lo que pasa en el barrio”.