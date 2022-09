Jubilados reclaman mejoras en las prestaciones de PAMI en Mar del Plata

Jubilados empezaron a organizarse para reunir reclamos en torno a las prestaciones de la obra social.

(Foto: archivo / Qué digital)

Jubilados y pensionados de Mar del Plata empezaron a organizarse para exigir a nivel local pero también a nivel nacional mejoras en las prestaciones del Programa de Atención Médica Integral (PAMI): juntan firmas y advierten que se presentarán en la sede de Balcarce y Salta de manera semanal hasta que sean recibidos. “Si existe la libertad de elegir médicos y tratamientos, que lo hagan funcionar”, reclaman.

Un grupo de jubilados y pensionados empezó a organizarse en una “Asamblea de jubilados y pensionados en lucha” en esta ocasión en búsqueda de mejoras ante las prestaciones que actualmente ofrece la obra social en Mar del Plata, exponiendo situaciones puntuales que evidencian la necesidad de garantizar y hacer más accesibles tratamientos y operaciones complejas en Mar del Plata.

Por ejemplo, cuestionan que, más allá de la política implementada desde el gobierno nacional de poder elegir los médicos de cabecera y la garantía de tener de manera gratuita determinados medicamentos diarios, esa política “se queda corta” y no alcanza a cubrir algunas de las necesidades más elementales de adultos mayores.

“Realmente es una desidia lo que estamos padeciendo. Hoy esas prestaciones que los directivos de PAMI anuncian tanto como la libertad de elegir a los médicos de cabecera en la práctica no resuelve los problemas, porque por ejemplo hoy para hacerte un tratamiento complejo te tienen que derivar a Buenos Aires porque ninguna clínica de Mar del Plata tiene prestaciones para estas operaciones. Solamente tenemos ciertas prestaciones en algunas clínicas, para tratamientos comunes”, relató Estela, una de las jubiladas, en diálogo con Qué digital.

Esas derivaciones, por ejemplo, se expresan en el caso puntual de Aurora, otra de las organizadas: “Mi compañero tiene que operarse el corazón. Los médicos nos dicen que lo de él es urgente. Pero el médico que lo tiene que operar trabaja en la clínica Belgrano pero no tiene convenio con PAMI. ¿Entonces para qué dicen que podemos elegir? Nos derivan a Buenos Aires pero tenemos que estar un mes allá, por más que paguen el alojamiento yo no conozco Buenos Aires, ¿cómo hago con mis problemas de salud y los de mi compañero? Es una situación grave la nuestra, como la de la mayoría de los que venimos acá. Si tuviéramos dinero le pagaríamos pero nuestra jubilación no nos alcanza ni para mitad de mes. Eso es por lo que estamos pasando los jubilados y que queremos exponer”, cuenta.

Por su parte, Estela también advierte que “hay jubilados que hace tres o cuatro años están esperando audífonos o no pueden comprar los remedios complejos, no es que se cubren todos. En la farmacia te dan los antibióticos más comunes”, dijo y reclamó: “Si esto es de Buenos Aires como nos dicen, que los funcionarios de Buenos Aires se pongan los pantalones largos y empiecen a resolver, porque Mar del Plata existe”.

A partir de esta situación, empezaron a organizarse en las puertas de la sede de PAMI de Balcarce y Salta, donde además recolectaron firmas con el objetivo de presionar y ser recibidos para que la situación de las y los jubilados de la ciudad llegue a nivel nacional. “Vamos a pedir una entrevista con los directivos para ver qué respuesta nos dan. ¿Dónde está el dinero de los 30 años de aportes de los trabajadores? Tampoco se ve en ninguna clínica”, manifiestan.

Por último, convocan a otros jubilados y pensionados a unir fuerzas, sobre todo ante la situación económica que los atraviesa: “Llamamos a todos los jubilados a participar y organizarse para poder hacer valer nuestros derechos, y tener jubilaciones dignas. Tenemos que tener jubilaciones según el índice de la canasta básica, porque con estos bonos que nos están dando no llegamos a fin de mes, son jubilaciones de hambre“, cuestionó.

Cabe recordar que según la última actualización de las jubilaciones y pensiones -en virtud de la fórmula de movilidad vigente- la jubilación mínima pasará en septiembre de $37.525 a $50.353, a lo que se sumará un bono de 7 mil pesos que percibirán en septiembre, octubre y noviembre hasta la próxima actualización prevista para diciembre.

Esos números se dan, además, mientras en julio el Indec calculó un costo de la canasta básica alimentaria para un grupo familiar de cuatro personas del Gran Buenos Aires en $49.466, en tanto que la canasta total se calculó en $111.298.