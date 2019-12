Mar del Plata, sin pirotecnia sonora: “Esta norma es inconstitucional”

Lo aseguraron desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales y advirtieron que para la Justicia la ordenanza, pese a lo asegurado por el Municipio, “no está vigente”.

Tras un decreto del Concejo Deliberante y por decisión del gobierno local, la venta y uso de pirotecnia sonora quedó prohibida en Mar del Plata y Batán, medida que fue celebrada por algunos sectores y rechazada por otros, aunque la coincidencia en la gran mayoría de los casos radica en las dudas respecto a su aplicación y control. En este sentido desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales marcaron su descontento por el cambio de reglas previo a las fiestas e iniciaron acciones legales. Sin embargo, desde la Justicia les aseguraron que la normativa todavía “no está vigente”.

“Nosotros hicimos una presentación a penas salió la información, porque claramente esta norma es inconstitucional. Una ordenanza municipal no puede prohibir algo que es de venta libre a nivel nacional”, señaló en diálogo con Qué digital, Ezequiel Asquinasi, director de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales.

Y en esta misma línea entendió que el agravante, en el caso de Mar del Plata, fue que la decisión se tomó “a menos de una semana de Navidad y a menos de una semanas de las fiestas”, teniendo en cuenta que desde 2013 ya rige “una norma que restringe todos los productos de estruendo y de alto impacto sonoro, que ya no estaban permitidos en Mar del Plata”.

Según recordó Asquinasi la norma que restringía el uso de pirotecnia de estruendo “fue consensuada en su momento, en el año 2013 por todos los actores sociales”. Por eso, desde la Cámara de Empresas de Fuegos Artificiales consideraron que la decisión adoptada por el Concejo, con el impulso del intendente Guillermo Montenegro tiene “un doble agravante”.

Es que, el decreto del Concejo Deliberante, promovido por todas las fuerzas políticas tras el impulso del intendente, prohíbe la venta y uso de pirotecnia de efectos sonoros en todo el territorio de General Pueyrredon, lo cual sorprendió al sector empresarial, ya que según dijeron no fueron advertidos con antelación.“Nosotros nos enteramos por los medios, por las noticias. Estamos siempre abiertos a sentarnos en una mesa y buscar alternativas. La Cámara tiene una postura dialoguista y política antes que jurídica”, compartió.

Sin embargo, ante el anuncio de la entrada en vigencia de la ordenanza a partir de un decreto, desde la Cámara empresarial decidieron iniciar acciones legales: “Se hizo una presentación dada la inconstitucionalidad de la norma en la Justicia ese lunes y ese mismo día la respuesta judicial fue que la norma todavía no está vigente“.

Según les informaron desde la Justicia, la prohibición de la compra y uso de pirotecnia se da a través de un decreto ad referendum firmado por el presidente del Concejo Deliberante, con el acuerdo de los presidentes de las distintas bancadas. “Ahora ese decreto tiene que ser refrendado por todos los concejales, esa fue la respuesta de la Justicia; tiene que ser aprobado en una sesión pública para que tenga validez”, explicó Ezequiel Asquinasi, en base a la respuesta recibida.

“Lo que nos dijo la Justicia específicamente es que es un acto administrativo incompleto“, sumó el representante de la Cámara, quien entendió entonces que para que ese acto administrativo se complete -y por ende entre en vigencia y pueda cuestionarse su constitucionalidad- es necesario que el Cuerpo de concejales refrende el decreto.”Entonces, como todavía eso no ocurrió, la norma no está vigente; así nos dice la Justicia y por lo tanto no se puede accionar contra una norma que todavía no está vigente”, afirmó.

PARA LOS EMPRESARIOS, LA PROHIBICIÓN NO TIENE VALIDEZ

Ante este panorama, para la Cámara Argentina, un comerciante que hoy en día tenga entre sus productos de pirotecnia aquellos considerados como prohibidos no estaría infringiendo ninguna norma. “Es lo que nosotros entendemos a partir de lo que nos dijo la Justicia”, se explayó el vocero de la entidad y a su vez agregó: “Si en algún momento el Concejo Deliberante lo ratifica y le da validez, ese mismo día nosotros estaremos presentando nuevamente la demanda”.

Para Asquinasi, es por este motivo justamente que aún no hubo sanciones a comercios. “Estamos en contacto permanente con la gente de Mar del Plata, sabemos que hubo secuestro de mercadería en vía pública, pero (los puestos) no contaban con habilitación por lo cual la Cámara no hace planteos al respecto. Somos muy respetuosos de las normas“, reparó.

Y en esa misma línea, advirtió, respecto a lo sucedido: “Nos sorprendió y para nada bien, que menos de una semana antes de las fiestas cambien las reglas, cambien las normas donde los mayoristas ya han comprado y vendido, los negocios mandaron los productos y la mercadería. Y están esperando estas fechas que son importantes por las cuestiones económicas estacionales. Es grave para el sector, para los comerciantes, que cambien las reglas”.

Por último, para el representante de la Cámara de Empresas de Fuegos Artificiales resulta de suma relevancia tener en cuenta que “la pirotecnia de alto impacto sonoro ya estaba limitada en Mar del Plata y la mayor parte de los productos que se eligen tanto ahí como en el país son los lumínicos”.