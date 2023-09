Nahuel Lagos sigue peleando por su vida: “Los pronósticos no han cambiado”

Familiares del joven que afirmó haber recibido una golpiza policial en Batán declararán esta semana ante el fiscal de la causa.

(Foto: archivo / Qué digital)

A casi un mes de su internación, Nahuel Lagos sigue peleando por su vida y, en paralelo, su familia sigue buscando que avance la causa que investigue lo que denuncian: que la gravedad del cuadro de salud es producto de una golpiza recibida en al comisaría octava de la localidad de Batán. Cómo sigue la investigación.

Desde el 30 de agosto el joven de 20 años está internado en el Hospital Interzonal con un deterioro neurológico grave y con asistencia respiratoria mecánica. ¿Cómo llegó a esa situación? Su familia lo vincula a lo sucedido el 14 de julio, cuando lo mordió un perro mientras circulaba en bici, discutió con el dueño del animal y, minutos después, lo interceptó un móvil policial que lo cargó y lo llevó a la comisaría. Es que desde donde salió con heridas que, según relató su familia, algunas fueron graves y focalizadas en la médula espinal pero asintomáticas: hasta que se desvaneció y tuvo que se llevado al HIGA dos semanas después del hecho.

A un mes de su internación, el cuadro de Nahuel, según indicaron sus familiares, no cambió: “Sigue en terapia intensiva, los pronósticos de su cuadriplejia no han cambiado. Le están sacando el respirador de a ratitos pero no es mucho el tiempo que puede estar sin él”, explicó Mariana, una de las allegadas, en diálogo con Qué digital.

En paralelo a su internación en el Hospital Interzonal, la Justicia investiga el relato de la familia a partir de la intervención de oficio de la Fiscalía N°11 especializada en casos de violencia policial, desde donde dispusieron la intervención de instructores del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) -en lugar de la Policía Bonaerense-, individualizaron a los policías de la comisaría que pudieron haber tenido contacto con él y confeccionaron un informe del estado de salud del joven aunque de manera preliminar no pudieron determinar la causa de las lesiones que derivaron en su cuadro actual.

Ese informe médico, no obstante, espera ser ampliado a partir de los reportes del CAPS de Batán en el que se atendió semana a semana a partir de los dolores crónicos que sentía y que le impidieron seguir con su vida con normalidad tras la detención.

En cuanto a las declaraciones testimoniales, además de una vecina propuesta por la familia, en los últimos días declaró el vecino que llamó al 911 que, según fuentes judiciales “no aportó mucho porque se quedó dentro de la casa” y dijo que, además, al momento de la detención el personal policial “no actuó con violencia”.

Además, como parte de las medidas de prueba, la Fiscalía N°12 tendrá en cuenta las actuaciones policiales desarrolladas en el marco de una causa derivada a la Fiscalía de Flagrancia (desde donde podría determinarse el por qué de la intervención policial) y los libros de guardia con las personas ingresadas a la comisaría en cuestión por delitos o contravenciones y los funcionarios en turno. A su vez, aguardan por un informe deal Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) a cotejar con el sistema de monitoreo real de los patrulleros.

Por su parte, esta semana se espera que declaren familiares de Nahuel para aportar, principalmente, lo que saben de los momentos posteriores y días siguientes a la golpiza: “El jueves tenemos que prestar declaración. Se sigue buscando justicia porque sea lo que sea y pase lo que pase esto no puede quedar así. En manos de dios está la vida de Nahuel y nosotros, con la esperanza de que lo podamos sacar pronto de acá”, concluyó Mariana.