Coronavirus en Mar del Plata: permiso para circular y 30 preguntas frecuentes

Luego de un trabajo de relevamiento de las principales inquietudes que los ciudadanos de General Pueyrredon le hicieron llegar a la comuna a través de distintas vías de comunicación, un grupo de especialistas dejaron en claro las correspondientes respuestas. De todo lo recibido, se seleccionaron 30 preguntas referidas –entre otras cosas- a la aplicación del decreto nacional sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a temas específicos de salud y educación y a varias dudas sobre algunos trámites. Desde la Municipalidad se confirmó que el sitio se irá actualizando, en función de las nuevas inquietudes y preguntas frecuentes sobe coronavirus que puedan surgir desde los vecinos. LISTADO DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE CORONAVIRUS Y SUS RESPUESTAS 1.-¿Qué permiso tengo llevar impreso conmigo si debo ir a trabajar?

Si tenés que asistir a tu trabajo porque el mismo está dentro de las excepciones previstas por el decreto presidencial, tenés que llevar con vos una declaración jurada que tiene que completar tu empleador en el siguiente link (VER HACIENDO CLICK ACÁ)

2.-¿Qué hago si tomo conocimiento de una persona que regresó del exterior y se encuentra en situación de violación de la cuarentena obligatoria establecida por el gobierno nacional o alguien que directamente no cumple con el aislamiento preventivo y obligatorio?

Podés llamar al 911 o enviar un correo electrónico a [email protected]

3.-¿Cuáles son los lugares que pueden permanecer abiertos durante la cuarentena?

Los comercios que están habilitados para permanecer abiertos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio son: locales de venta de productos de limpieza, farmacias, supermercados mayoristas y minoristas, panaderías, almacenes y despensas, pescaderías, carnicerías, locales de venta de productos de granja, kioscos, ferreterías, veterinarias, proveedores de garrafas, industrias de alimentos y sus insumos, industrias de equipamiento médico, medicamentos e insumos sanitarios, pesqueras, estaciones de servicio, lavanderías, servicios postales y de distribución de paquetería, hoteles afectados a la emergencia, hoteles que hayan recibido pasajeros con anterioridad al Decreto nº 297/2020 no pudiendo tomar nuevas reservas, garages, playas de estacionamiento.

4.-¿Puedo acudir a cualquier comercio de los indicados anteriormente?

Es importante que vayas al comercio más cercano a tu casa para evitar la circulación en la calle.

5.-¿Pueden abrir restaurantes y casas de comidas?

No, no pueden abrir al público. Sólo pueden trabajar bajo la modalidad de reparto domiciliario. En el caso que veas un comercio abierto que no está habilitado para estarlo, podés denunciarlo HACIENDO CLICK ACÁ

6.-¿Hay alguna restricción en cuanto al horario de funcionamiento de los comercios habilitados?

Sí, el horario que deben cumplir los comercios habilitados en el marco de la emergencia sanitaria, es de 8 a 19.

Quedan exceptuados del cumplimiento horario: farmacias y servicios a domicilio. Las panaderías pueden abrir de 7 a 19.

7.-¿Dónde puedo denunciar a los comercios que incumplen con las pautas de prevención tendientes a evitar la propagación del virus? ¿Y a los comercios abiertos que deberían estar cerrados?

Podés ingresar a la web de “Denuncia Comercios” y completar el formulario para realizar la denuncia.

8.-¿Qué medidas se toman cuando un comercio incumple lo establecido en el Decreto Nacional 297/2020?

Se labra un acta de infracción para dar intervención al Ministerio Público Fiscal.

9.-Dónde puedo denunciar precios excesivos de productos utilizados para la prevención del Coronavirus? (alcohol en gel, guantes, desinfectantes, barbijos, etc)

Podés ingresar a la Mesa Digital Covid para realizar la denuncia completando un formulario.

10.- ¿Qué sucede cuando un empleador hace trabajar a sus empleados pese a lo dispuesto en el Decreto Presidencial que dispone la medida de aislamiento y cierre de locales comerciales?

Podés realizar la denuncia enviando un correo electrónico a [email protected] o llamando al 0800-666-4100, de 8 a 20 horas. O también al Ministerio Público de Provincia enviando un mail a [email protected]

11.-¿Puedo sacar a pasear al perro?

Las mascotas pueden salir y hacer sus necesidades acompañada por una sola persona. La distancia de recorrida durante el paseo debe ser sobre la misma cuadra de tu casa, de esquina a esquina como máximo. Se debe llevar lavandina para echar sobre la orina y sobre el lugar en el que se recogieron las heces del animal. Durante el paseo se deben guardar las medidas de distanciamiento social y respetar las pautas de higiene recomendadas para las personas. Al regresar, es necesario desinfectar las patas de las mascotas, con agua y jabón, y luego lavarse bien las manos. Los paseos deben hacerse a la mañana temprano y a la noche.

12.- ¿Qué permiso debo tener para circular en caso de tener que asistir a una persona con dispacidad, adultos mayores, niños, niñas o adolescentes u otro familiar que pueda necesitar asistencia?

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dispuso un formulario para esos fines o causas de fuerza mayor (VER HACIENDO CLICK ACÁ) El mismo tiene caracter de declaración jurada.

13.- ¿Qué medidas debo tomar siendo padre o madre para trasladar a niños, niñas y adolescentes?

El Ministerio de Desarrollo Social resolvió una serie de excepciones al Decreto N° 297/2020 en lo referido al aislamiento social en el caso de asistencia de niños, niñas y adolescentes por sus progenitores o tutores. Puede acceder haciendo click aquí.

14.-¿A dónde puedo llamar para asistencia a los adultos mayores?

Para cualquier consulta o requerimiento de un adulto mayor podés comunicarte a los teléfonos 475-1580 o 476-0457 de 08.30 a 14.30

15.-¿Quiénes pueden circular por la ciudad durante la cuarentena?

Únicamente pueden circular las personas que brindan servicios esenciales a los vecinos presentando el permiso que los habilite para hacerlo:

Personal de la salud, fuerzas de seguridad, personal de la actividad migratoria, bombero, trabajadores del sector público abocados a servicios esenciales (Salud, Desarrollo Social, Seguridad, Hacienda, Comunicación, Informática, Defensa Civil, Inspección General, Movilidad Urbana, Lealtad Comercial, Guardavidas), personal de la Justicia, personas que deban asistir a otras con discapacidad, quienes trabajen en los comercios habilitados, quienes trabajen en industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, recolectores de basura, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos, quienes hacen reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, personal de servicios de lavandería, servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia, transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles, y personal de mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

16.-¿Hay taxis y remises funcionando?

Sí, pero únicamente pueden utilizarlos quienes tienen permiso para circular porque trabajan brindando servicios esenciales para los vecinos durante la cuarentena.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBE CORONAVIRUS: SALUD

17. ¿A dónde me tengo que comunicar si tengo síntomas relacionados al coronavirus y viajé a un país de riesgo? (También aplica si estuviste en contacto con alguien que viajó).

No salgas de tu casa y comunicate al 107 para que los operadores puedan ayudarte. La línea es gratuita y funciona las 24 horas.

18.- ¿Cómo llevan a cabo la higiene en los hospitales y clínicas para evitar el contagio?

Se extreman las medidas de higiene, se ventilan espacios comunes y se usan diluciones de productos de limpieza adecuados. Se debe utilizar lavandina con una dilución de 1:50 de una concentración de 40/50 grs/lt que se debe descartar al finalizar. Además, utilizar alcohol al 70%. Estas recomendaciones también aplican a la limpieza en casa.

19.- ¿Se preparó algún lugar de internación en los hospitales para estar aislados?

Todos tienen un lugar específico para los pacientes en aislamiento.

20.- ¿Debo usar barbijo para salir a la calle?

Según establece el Ministerio de Salud de la Nación, el uso de barreras protectoras personales como los barbijos sólo está recomendado para personas que presentan síntomas de infección respiratoria: fiebre junto a tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria y para personal de salud que atiende a personas con síntomas respiratorios.

21.- ¿Los animales pueden contraer coronavirus?

No se han registrado casos de contagio animal hasta el momento.

22.- ¿Van a seguir abiertos los Centros de Atención Primaria de la Salud?

Los CAPS están abiertos de lunes a viernes de 8 a 14 horas, a excepción de Batán, Ameghino, La Peregrina, Centro N°2 y Playa Serena que funcionarán las 24 horas . Para evitar la propagación del virus te pedimos que concurras a los CAPS únicamente si tenés síntomas por cualquier causa y no viajaste a las zonas de riesgo o estuviste en contacto con alguien que haya viajado. En ese caso, llamá gratis al 107 para que puedan guiarte.

23.- ¿Cuáles son los CAPS que están abiertos las 24 horas?

Los centros de 24 horas que están abiertos son: Batán, Ameghino, La Peregrina, Centro N°2 y Playa Serena. Para evitar la propagación del virus te pedimos que concurras a los CAPS únicamente si tenés síntomas por cualquier causa y no viajaste a las zonas de riesgo o estuviste en contacto con alguien que haya viajado. En ese caso, llamá gratis al 107 para que puedan guiarte.

24.-¿Se va a realizar la vacunación antigripal?

En los próximos días confirmaremos las fechas y los lugares donde se realizará la vacunación antigripal. Estate atento/a las redes sociales de la Secretaría de Salud donde publicarán toda la información: www.facebook.com/mdpsalud/

25.- ¿Sirve utilizar guantes de latex?

Los guantes de látex protegen solamente en cortos períodos de tiempo. Su uso para realizar tareas cotidianas es contraproducente porque el virus vive más tiempo en el látex. Creemos que estamos protegidos y nos tocamos la cara luego de estar en contacto con diferentes superficies y dejamos de lavarnos las manos de manera frecuente, que es la principal medida para evitar el contagio del coronarivus.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE CORONAVIRUS: ARM

26.-¿Hay algún contacto vía mail o teléfono donde los agentes de ARM puedan evacuar consultas del contribuyente?

Podés comunicarte al 4997990 o ingresar a mardelplata.gob.ar/ARM.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE CORONAVIRUS: AGLOMERACIONES DE GENTE

27.- ¿Se pueden realizar fiestas o eventos masivos?

Por decreto están cerrados todos los comercios: locales gastronómicos, bares, boliches, shoppings, balnearios y puntos turísticos. Los locales gastronómicos únicamente pueden hacer envíos a domicilio, cumpliendo con las recomendaciones de prevención e higiene. En aquellos comercios donde pueden realizarse compras de productos esenciales se deben mantener las recomendaciones de distancia e higiene personal antes y después: lavado de manos regularmente, y/o alcohol en gel.

28.- ¿Se puede reducir la cantidad de gente que entra en un supermercado debido a la cantidad de gente que se nuclea?

Los supermercados implementaron la reducción de personas que pueden ingresar y además se debe respetar siempre la distancia de más de 1 metro entre personas y disponer de alcohol en en la entrada y la salida. Igualmente, es muy importante que al regresar a tu casa te laves las manos o pongas alcohol en gel, o alcohol al 70% reducido con agua.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE CORONAVIRUS: EDUCACIÓN

29.- ¿Las guarderías abren?

Las clases en los jardines maternales y las escuelas, tanto privadas como públicas, y todos los establecimientos educativos en todos sus niveles, están suspendidas, en principio, hasta el 31/3.

30.- ¿Los docentes y auxiliares deben ir a trabajar?

Frente a la emergencia sanitaria, los equipos directivos de las escuelas municipales informarán en los próximos días a sus comunidades educativas, fecha y horario de entrega de materiales necesarios para la continuidad pedagógica de los estudiantes.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE CORONAVIRUS: JUBILACIONES

31.- ¿Cómo hace un jubilado para cobrar su jubilación estando en cuarentena?

Podés enviar tu consulta a facebook.com/pg/personasmayoresmgp o llamar al 4760457 0 4751580 de 8.30 a 14.30 horas. Igualmente en la página de Facebook se irá actualizando toda la información sobre fechas y lugares de cobro. También podés consultar a alguna línea telefónica del banco en cuestión, porque las entidades bancarias también permanecerán cerradas, al menos, hasta el 31/3.