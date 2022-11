Petroleras: mientras se mantiene la cautelar, otro festival para “visibilizar la lucha”

Asambleístas contra la expansión petrolera llevaron adelante una “Jornada Plurinacional” luego de la apelación presentada por el gobierno, Equinor e YPF frente al freno judicial.

(Foto: archivo / Qué digital)

Con diferentes expresiones artísticas y culturales, desde la Asamblea por un mar libre de petroleras volvieron a manifestar este viernes en la zona de la Rambla de Mar del Plata su rechazo a la exploración y explotación de hidrocarburos con plataformas offshore. Lo hicieron como parte de las concentraciones que mes a mes realizan con el objetivo de “seguir visibilizando la lucha” y “que la información llegue a cada parte derribando grietas”, y sobre todo luego de lo que fue el reciente pedido presentado por el gobierno nacional, Equinor e YPF en busca de levantar la medida cautelar que impide temporalmente la exploración sísmica en las costas bonaerenses.

Como cada 4 de cada mes, activistas de la Asamblea por un mar libre de petroleras encabezaron esta tarde un nuevo festival con música, teatro, poesía, limpieza de playas y emprendedores locales en las inmediaciones de la Rambla con el objetivo de seguir visibilizando su rechazo a la exploración sísmica y explotación de hidrocarburos en el lecho marino.

Es que si bien dos semanas atrás desde el espacio “celebraban” el fallo del juez Santiago Martín -titular del Juzgado Federal N°2- que ordenó continuar con la medida cautelar que frena el inicio de la exploración sísmica para una eventual instalación de petroleras a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, también reconocían encontrarse en “estado de alerta” ante la insistencia del gobierno nacional en el proyecto, algo que finalmente sucedió mediante el recurso de apelación que presentó junto a las empresas Equinor e YPF.

El pedido, ingresado dos días después del fallo, será evaluado por los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez de la Cámara Federal de Apelaciones, sobre todo en lo que respecta a los requisitos ambientales que según Martín no se habrían cumplido y que apuntan a la preservación de la ballena franca austral y la elaboración de un diagnóstico “en forma conglobada” del espacio y el tiempo en el que se desarrollará el proyecto “atendiendo a los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos” en la zona marina.

En ese marco, desde la Asamblea plantearon que la “Jornada Plurinacional de lucha antiextractivista” de este viernes 4 fue planteada “como iniciativa del 35° Encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries” y que “es reflejo de la resistencia que se viene gestando desde hace muchos años contra el extractivismo, a lo largo y ancho de nuestro país y de toda Latinoamérica”, sumaron.

Cabe mencionar en paralelo al freno a la exploración sísmica en los bloques marinos CAN 108, CAN 100 y CAN 114, sí avanzan otros proyectos petroleros como el denominando “Pozo Argerich -1″ en el CAN 100, lo cual fue cuestionado por el activismo: “El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación continúa llamando a nuevas audiencias públicas no vinculantes, que involucran distintas áreas marítimas adjudicadas a las corporaciones petroleras en la costa bonaerense y patagónica”, añadieron al enfatizar que la problemática no abarca solo a la costa de Mar del Plata.

En ese sentido, indicaron que estas “acciones plurinacionales” se replicaron en ciudades como Miramar, Necochea, Partido de La Costa, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Bolsón,Trelew, las grutas, Rosario y Buenos Aires.

“Es clara la intención del gobierno de profundizar la política extractivista, rifando nuestros bienes comunes a cambio de unas magras regalías, ignorando los desastres ambientales que dejan a su paso y condicionando el destino de las generaciones futuras, y de cada ser que habita el planeta“, sumaron al respecto.