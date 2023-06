Sin gas, advierten por la continuidad del Centro de Desarrollo Infantil Pueyrredon

Tras el corte del suministro meses atrás, vecinos autoconvocados piden respuestas a la Secretaría de Desarrollo Social municipal.

Vecinos autoconvocados advirtieron por la situación en la que se encuentra el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio Pueyrredon ante la falta de gas a partir de un corte en el suministro ocurrido meses atrás. Sin la posibilidad de utilizar artefactos eléctricos como alternativa debido a que la instalación también “está mal” y en medio de las bajas temperaturas, temen por la continuidad del espacio en donde funcionan distintas actividades municipales, incluida una escuela primaria. “Realmente es inhumana esta situación”, lamentaron.

Con el apoyo de sociedades de fomento, vecinas y vecinos autoconvocados realizaron ante este contexto un abrazo solidario al CDI Pueyrredon, ubicado en Calabria 7877, durante la tarde de este viernes. Según explicó a Qué digital Gabriela, una de las vecinas del barrio, la problemática se deriva del mal estado de las cañerías debido a su antigüedad.

En ese sentido, los problemas con el suministro comenzaron hace aproximadamente dos años atrás, a partir de una pérdida que terminó con un corte del servicio. Y prácticamente por esos dos años, relató, el CDI estuvo sin gas “hasta que hicieron la conexión y volvieron a largarlo”.

Sin embargo, luego de haber estado por un corto período de tiempo con gas, meses atrás se produjo un nuevo corte debido justamente a ese mal estado de las cañerías: “Dicen que hay que hacer una inversión para hacer toda la instalación, pero la gente que trabaja ahí ha pedido de todo. Esto depende de Desarrollo Social, pero no pasa nada porque no entró en el presupuesto de este año”, lamentó la vecina en relación a las proyecciones municipales en la materia que para este año incluyeron la construcción del CDI Las Américas y Libertad.

“La coordinadora y las trabajadoras sociales que trabajan ahí siguen pidiéndolo, les dicen que ya va a salir pero llegó el invierno y hay muchas actividades”, alertó Gabriela.

Los CDI dependen específicamente de la Dirección de Promoción Social y Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Social. Se trata de dispositivos municipales de servicios sociales descentralizados destinados a atender distintas problemáticas barriales, generar contención y acompañamiento para facilitar el acceso a derechos básicos como educación y vivienda, y brindar asistencia individual y familiar.

En el CDI Pueyrredon, por ejemplo, funciona el Plan FinEs, una escuela primaria para adultos, talleres abiertos a la comunidad, el servicio social territorial, el Centro de Protección para los Derechos de la Niñez (CPDeN), un dispositivo de psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, un espacio de ayuda escolar, talleres de marroquinería o emprendimientos y también de costura, articulados en forma conjunta con la mesa de género del barrio Las Heras.

“Queda en un barrio alejado y nadie se entera”, cuestionó Gabriela respecto a la falta de respuestas y de soluciones por la situación que atraviesa el CDI Pueyrredon ante la falta de gas. Y en ese sentido, explicó que la posibilidad de utilizar artefactos eléctricos para calefaccionar (como caloventores) se dificulta porque “la instalación eléctrica también ‘está mal’ entonces te salta la térmica y tampoco podés tener calefacción por ahí”.

“El CDI tiene seguridad interna. Hay una empresa contratada con personal que trabaja 12 horas cada uno. No tienen ni para calentarse un plato de comida. Les dejé una pava eléctrica porque no puede ser que no puedan ni calentarse un té. Es inhumano dejar a la gente sin algo tan esencial como el gas, por lo menos dale algo para calentarse la comida. Es una desidia”, ilustró.

Y, con reclamos concretos a Desarrollo Social ante las promesas de obra, las y los vecinos autoconvocados se refirieron también a las condiciones generales de las instalaciones más allá de la conexión y sembraron preocupación sobre el futuro del establecimiento. “Convocamos a este abrazo porque sino no van a hacer nada y es otro edificio que se cierra y después no se vuelve a abrir“, lamentó Gabriela.