Toledo: estado de alerta y posibles medidas de fuerza por incertidumbre salarial

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio rechazaron la posibilidad de que 1500 trabajadores cobre sus sueldos recién el 11 de octubre.

(Foto: archivo / Qué digital)

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Mar del Plata se declaró en estado de alerta y movilización a partir de un conflicto desatado en la cadena de supermercados Toledo: ante la falta de certeza sobre la fecha de pago de los salarios, rechazaron la posibilidad de que 1500 trabajadores cobren recién el 11 de octubre, cuando se cumplirá el quinto día hábil del mes por el fin de semana largo. No descartaron medidas de fuerza para la semana que viene.

Según informaron desde la seccional local del sindicato, el conflicto se desató a partir de la falta de certeza de que el pago de los sueldos de 1500 trabajadores y trabajadoras de la firma vaya a realizarse este jueves, en el cuarto día del mes, y rechazaron la posibilidad de que si ello no ocurre los cobros recién se efectivicen el próximo martes 11 teniendo en cuenta el fin de semana largo que se extenderá desde este viernes hasta el lunes.

“Estamos esperando una respuesta positiva por parte de la firma con respecto al depósito de los salarios en el cuarto día hábil de este mes, debido que el quinto día hábil será el martes 11 de octubre porque se encuentra el feriado del fin de semana largo”, declaró el secretario gremial del SEC, Dario Zunda, y consideró que la del martes “es una fecha muy lejana” para el cobro. “Las familias necesitan del dinero ya que tienen diferentes compromisos por cumplir”, señaló.

De esta manera, desde el gremio explicaron que en las últimas horas comenzaron a llevarse a cabo asambleas informativas en los diferentes puntos de trabajo, tanto en las industrias como en los supermercados, y cuestionaron que por el momento no obtuvieron respuestas positivas.

Así, el sindicato resolvió declararse en estado de alerta y movilización e incluso no descartó tomar medidas de fuerza.”Si la empresa no responde positivamente, las acciones van a seguir incrementándose durante el fin de semana con asambleas y no descartamos un paro general de actividades de 24 horas para la semana que viene”, indicó Zunda.

Además, el dirigente gremial reparó en que la situación alcanza a “todos los trabajadores de Toledo, 1500 familias que no contarían con su sueldo por el pago fuera de término” e insistió: “Las personas necesitan su dinero hoy y mañana para poder afrontar sus gastos mensuales”.