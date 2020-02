Torres y Liva: una protesta para que el Ministerio homologue retiros voluntarios

Los trabajadores exponen que pese a que la empresa está dispuesta a pagarles, la cartera provincial no firma los acuerdos. Advierten con una posible toma de la dependencia.

(Foto: Qué digital)

Trabajadores de Torres y Liva junto al Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) decidieron manifestarse este martes en la sede del Ministerio de Trabajo porque hasta el momento no hay autoridad del gobierno provincial que haya homologado los acuerdos de retiros voluntarios que fueron firmados en el marco de la negociación tras el incendio, y al no contar con la firma los empleados no pueden cobrar además sumas adeudadas.

“Estamos requiriendo en carácter de urgencia que algún funcionario público de la Provincia de Buenos Aires se haga presente, aquellos que tengan firma autorizada para homologar los acuerdos de lo que en su momento fue el pago a los 15 días de diciembre en Torres y Liva y de lo que es la homologación de los acuerdos de los retiros voluntarios de la gente que se va de la empresa y que quiere cobrar su dinero”, explicó para Qué digital Darío Zunda, secretario gremial del SEC.

El dirigente advirtió que el escenario es muy complejo ya que “la gente no tiene dinero”. Se trata de 22 empleados de los 70 que se desempeñaban en Torres y Liva que decidieron acordar con la firma el retiro voluntario. “La empresa está dispuesta a pagar, nosotros vamos a acompañar a los trabajadores con la firma, pero necesitamos que el Ministerio habilite los canales que corresponden, algo que no está sucediendo”, señaló Zunda.

Y, en esta misma línea, agregó: “Tomaremos todas las medidas que tengamos que tomar para ser escuchados de una vez por todas. Nos parece que hay un abandono de las personas en todas las cuestiones que hay en Torres y Liva que es alarmante. Necesitamos que alguien se haga presente y firme los acuerdos que necesitamos”.

El secretario gremial destacó que este conflicto necesita comenzar a resolverse y lo más inmediato es solucionar la situación de estas 22 personas que no cobran desde diciembre sus sueldos.

“Después de esto, en los próximos días vendrán las dificultades propias de aquella gente que no ha sido desvinculada, que todavía no tiene un lugar físico para trabajar, que se está demorando la apertura de un nuevo predio y que hace que estemos en situación de alerta, con lo cual tenemos que separar las discusiones. Hay que ir cerrando los problemas de a uno para ver después cómo seguimos”, indicó el secretario gremial.

Las audiencias de negociación con la empresa iniciaron en los primeros días de enero, en el marco de la presentación del procedimiento preventivo de crisis por parte de Torres y Liva ante el Ministerio de Trabajo ante la delicada situación económica y estructural que derivó del impactante incendio.

“Lo más inmediato es que por favor nos homologuen los acuerdos porque está todo listo. La empresa tiene el dinero, está dispuesta a firmar, el sindicato lo mismo, los trabajadores necesitan el dinero de manera urgente porque son sueldos y queremos que las autoridades del Ministerio habiliten la firma de alguien responsable para que esto se pueda implementar. Vamos a tomar medidas de fuerza extremas, si es necesario, tomar las instalaciones de este Ministerio en los próximos días si no tenemos respuestas”, cerró.