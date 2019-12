Torres y Liva: los trabajadores, con la esperanza de que reabra sus puertas

A una semana del incendio, desde el Sindicato de Empleados de Comercio destacaron que pudieron asegurar el cobro de los sueldos y el aguinaldo, y esperan que sea reabierta.

(Foto: Qué digital)

Una semana después del incendio que destruyó la distribuidora Torres y Liva, los cerca de 70 trabajadores de la firma se encuentran con la esperanza de que la empresa pueda reabrir sus puertas lo antes posible para poder retomar sus puestos de trabajo. Mientras tanto, se aseguraron el cobro de salarios y el aguinaldo de diciembre.

El domingo, el incendio no sólo afectó a la empresa y al complejo de departamentos que se quemó, se derrumbó y dejó en la calle a más de cien personas: también fueron afectadas las decenas de empleados de Torres y Liva que se enteraron a través de los medios cómo las llamas acababan -al menos provisoriamente- con sus puestos de trabajo.

Tras declarar muchos de ellos en el marco de la causa penal que investiga lo sucedido y que tiene a un principal sospechoso detenido desde el miércoles, los trabajadores nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio comenzaron a buscar respuestas ante la incertidumbre que les generó lo sucedido.

Darío Zunda, secretario gremial de Empleados de Comercio, explicó en diálogo con Qué digital que pudieron acceder al cobro de los meses de diciembre y el aguinaldo, y esperan que la firma reabra lo antes posible para garantizar la continuidad laboral de los empleados.

“Son casi 70 puestos de trabajo, 55 son empleados con convenio colectivo de comercio. Desde el segundo día después del incendio, están los abogados laboralistas de la empresa tratando de llegar a un acuerdo con el sindicato”, contó Zunda.

“Nos hemos puesto de acuerdo en un par de cuestiones. La primera era en el cobro del aguinaldo. En la medida de lo posible, en tiempo y forma, que se concretó casi en su totalidad que van a terminar de cumplir la semana que viene. La segunda, en los primeros días de enero estarían cumpliendo con los sueldo de diciembre, que corresponde en su totalidad más allá de la gravedad del siniestro”.

LA CONTINUIDAD LABORAL Y EL EJEMPLO DE CAROMAR

En cuanto a la continuidad laboral, aseguró que “hay una voluntad expresa de los dueños de continuar con el negocio, pero está más atado a la situación jurídica del suceso y de las posibilidades de continuar en otro lugar, o viendo de qué manera vuelven a montar el negocio en el mediano plazo, en un par de meses”.

“La idea que ellos han planteado es la de volver a poner de pie la empresa. Nosotros creemos que eso incluye a todos los trabajadores si hay una reapertura, que posiblemente sea en otro lugar porque este lugar no se va a volver a recuperar. Tienen apoyos de muchos sectores para abrir en otro lugar y ojalá que lo puedan hacer rápido”, agregó.

No obstante, aclaró que aún no hay muchos indicios sobre la continuidad y el cobro de los salarios en 2020: “Nuestra humilde pretensión junto a los trabajadores, es ver cómo sigue esto en términos de las fuentes de trabajo y el cobro de los salarios mensuales como corresponden. No hay muchos indicios, pero creemos que puede llegar a ser posible y sería lo ideal. Si no estaríamos arrancando el 2020 con 70 puestos de trabajo perdidos”.

En ese sentido, citó el caso de la perfumería Caromar, incendiada en 2016 a pocas cuadras del lugar. “Al poco tiempo lo pueden estar haciendo, como sucedió con Caromar. Ahí rápidamente salieron a buscar otro lugar, lo pusieron en condiciones, tuvo un par de meses de ajuste y ayuda del Estado en términos de planes de reconversión laboral y pudieron ir al poco tiempo a la ruta, donde hoy está pujante e incluso mejor. Uno entiende que ese es el camino. Hay que ver las decisiones que toma Carlos Torres, el dueño”, cerró.