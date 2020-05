Trabajadoras de los baños de las plazas denuncian falta de pago

Acusan al Ente de Servicios Urbanos de haber tomado una decisión “injusta y arbitraria” en medio de la cuarentena por el coronavirus. No descartan movilizarse.

(Foto: archivo / Qué digital)

En medio de la continuidad de la cuarentena por el coronavirus, las mujeres que se dedican al cuidado y mantenimiento de los baños públicos de las plazas de Mar del Plata se declararon en alerta y denunciaron que desde el Ente de Servicios Urbanos (Emsur) les aseguraron que no cobrarán el mes de abril a partir de haberlos mantenido cerrado. Así, acusaron una decisión “injusta y arbitraria” y no descartan movilizarse en caso de no tener respuestas.

Hace unos 15 años un grupo de mujeres se organizó para prestarle un servicio básico y fundamental a todas las plazas públicas de Mar del Plata. Cuidan, controlan, limpian y mantienen en condiciones los sanitarios de cada uno de estos espacios verdes. La tarea comenzó en el 2005. Algunas mujeres que participaban de las ferias artesanales que por aquel entonces se reabrían en las plazas Colón y Mitre, comenzaron a ocuparse por sus medios del mantenimiento y la higiene de los baños.

Muchas de ellas, ahora respaldadas por el Movimiento Atahualpa, al no tener aportes suficientes para acceder tan fácilmente a una jubilación, se organizaron en la ONG “Lago Stantien” y lograron llegar a un acuerdo con el Estado municipal: la firma de un convenio de conformidad (de renovación anual) para cubrir las plazas Colón, Mitre, Rocha, España, Parque Primavesi, Pueyrredon, Patricio Peralta Ramos, Revolución de Mayo, Moreno, Cervantes Saavedra. Son decenas de mujeres las que trabajan en la limpieza y cuidados de los baños, en turnos diarios de entre 5 y 6 horas.

Según contaron, ahora nucleadas en la rama de servicios de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), desde el pasado 26 de marzo dejaron de concurrir a sus puestos de trabajo “por no ser considerado esencial, pero a la vez por el alto riesgo para muchas de nuestras compañeras y un foco de infección”.

“Dejamos nuestra labor el 26 de marzo, seis días después del inicio de la cuarentena obligatoria dictada por el presidente de la Nación, ya que los insumos requeridos nunca llegaron (alcohol, guantes, barbijos) al igual que los permisos correspondientes para poder transitar que en este caso debería haberlo tramitado el Emsur y así nosotras poder ir y venir a nuestro trabajo bajo las normas establecidas en este contexto”, explicaron.

De acuerdo a lo relatado, pasadas las semanas, desde el Emsur se les informó que no percibirán el pago correspondiente “por no abrir los baños”. En ese sentido, las trabajadoras remarcaron que ello ocurrió “por primera vez en 16 años y bajo esta circunstancia extraordinaria” y plantearon: “Ninguna de nosotras va a bajar los brazos y pretendemos cobrar ya que esa fue la resolución nacional que los sueldos debían cobrarse igual”.

“Nosotras no somos empleadas municipales ni privadas, trabajamos gracias a un convenio que debemos renovar año tras año con mucho esfuerzo y trámites burocráticos de por medio. Todos los empleados públicos y privados cobraron menos nosotras, sabemos lo crítico que es este momento pero no somos ciudadanas de segunda, ni más ni menos que nadie”, remarcaron ante la situación y calificaron como “injusta y arbitraria” la decisión de no pagarles “con un argumento pobre, unilateral y mezquino”.

De esta manera, las trabajadoras adelantaron que en caso de no recibir las respuestas suficientes para recibir el pago de abril saldrán a la calle a manifestarse “tomando las medidas sanitarias correspondientes”.