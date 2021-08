Trabajadores paralizaron la planta de Havanna en rechazo a un acuerdo salarial

Trabajadores de la planta se negaron a votar un acuerdo salarial impulsado por el Sindicato de Pasteleros que, aseguran, era “a la baja”.

(Foto: gentileza trabajadores de Havanna)

Este jueves unos 600 trabajadores paralizaron la planta de Havanna en el Parque Industrial de Mar del Plata ante el rechazo unánime a una propuesta de recomposición salarial que el Sindicato de Pasteleros buscaba cerrar en el marco de la paritaria con las empresas del sector alfajorero, encabezadas por la reconocida firma.

La negociación con las empresas del sector llevan tiempo. Encabezadas por el sindicato que conduce Carlos Vaquero, apuntaban a la activación de una cláusula de revisión del acuerdo de la paritaria 2020, que trababa la negociación de la paritaria 2021-2022.

Según explicaron trabajadores de la fábrica, el sindicato buscaba que se vote en la fábrica un acuerdo salarial, lo que motivó el rechazo ante la falta de apoyo a la propuesta por la falta de una revisión que les permitiría obtener un 18% más correspondiente a la revisión de la paritaria 2020.

“Estamos peleando por una cláusula de revisión que es algo que está firmado en la paritaria 2020. Es un 18% aproximadamente y no queremos perderlo“, explicaron trabajadores de la fábrica a Qué digital. Por su parte, desde el sindicato no respondieron la consulta de este medio con respecto a la situación.

A través de un comunicado que circuló por redes sociales y también se difundió por la fábrica, apuntaron contra la conducción gremial por el intento de cierre paritario en estas condiciones, incluso denunciando “reuniones informales” entre los representantes gremiales y empresariales.

“Pretenden que aceptes cualquier condición laboral, degradar tanto tu sueldo, que el día de mañana, no muy lejano, ya no te sirva, no te alcance para nada. Para que al final de tanto sacrificio te termines jubilando con la mínima, pero ellos con sus bolsillos llenos durante toda su vida. Para que te vayas, te rindas ante este sistema, sin que te echen, sin nada de dinero por tus años trabajados y sin que te den las gracias, porque para ellos, ¡no valés nada!”, expuso el comunicado interno.

Para los trabajadores resultó una jornada histórica por haber paralizado la actividad en contra del acuerdo del propio sindicato: “Es el único responsable, mete excusas para justificar la inacción total dejando que el tiempo desgaste tu voluntad. Y así llevaron a cabo este plan muy tranquilos hasta hoy, que no exigíamos reacción ni explicación, de por qué se permitía tanto abuso”, manifestaron.