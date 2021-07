Alfajoreros, sin acuerdo: “No dejamos de producir y estamos lastimosamente pidiendo aumento”

Trabajadores de las principales empresas del sector movilizaron junto al Sindicato de Pasteleros en el marco de la puja salarial. No descartan medidas de fuerza.

(Fotos: Qué digital)

La falta de acuerdo salarial en la rama alfajoreros de Mar del Plata y la zona se mantiene y derivó en una nueva movilización por el centro de la ciudad por parte del Sindicato de Pasteleros con trabajadores y trabajadoras de las principales empresas del sector en reclamo de avances. “Havanna exporta en dólares, nosotros no dejamos de producir y estamos lastimosamente pidiendo un aumento digno”, manifiestan los trabajadores.

El sindicato que conduce Carlos Vaquero reclama por una revisión del acuerdo de la paritaria 2020, una cláusula que entienden debe activarse ante el avance de la inflación. Esa falta de acuerdo, en consecuencia, es lo que está trabando el cierre de la paritaria 2021-2022.

“No cerramos la paritaria del año pasado todavía. Nos quieren dar un 6% sobre una inflación del 20. Ya arrancamos mal de ahí. De este año ya tenemos un número muy bajo cuando todos están teniendo paritarias y cerrando en 40 y 45%. Tenemos dos problemas. El del año pasado y el de este”, explicó Mario, uno de los obreros que participó de la manifestación.

Las demoras en la mejora salarial llegaron a un punto límite para los trabajadores, sobre todo cuando otras paritarias ya se reabrieron ante el avance de la inflación: “Estamos a mitad de año y todavía no podemos cerrar cuando estamos viendo que hay otras paritarias que se reabren para llegar a un 40%”. A ello se suman las dilaciones que denuncian del Ministerio de Trabajo a la hora de agilizar las negociaciones: “Todos estos meses nos resultó inconveniente porque por cuestiones internas no se dedicaban a solucionar. Nos dificultaron las audiencias para atendernos y negociar con las empresas”, agregó una de las trabajadoras que participó del reclamo.

A ello se suma la situación de la pandemia que, si bien en numerosos sectores afectó duramente la economía, el sector alimenticio parece mantener siempre cierta estabilidad en comparación con otros sectores: “Havanna es alfajorera y exportadora, no está en una mala situación, la pandemia no la golpeó como medida para dejarnos de pagar. Havanna exporta en dólares, nosotros no dejamos de producir y estamos lastimosamente pidiendo un aumento digno. Consideramos que es una situación que ya no puede seguir así, que ya se está haciendo costumbre”, lamentó.

En cuanto a la negociación paritaria, apuntan principalmente contra Havanna y Balcarce, por ser las más grandes y las que suelen marcar el rumbo de las negociaciones.

Puntualmente en Havanna, sus trabajadores lamentan que se da en un contexto de “desgaste” que viene desde hace tiempo: “Viene desde hace años, con muchos atropellos por parte de la empresa para con los trabajadores y trabajadoras. Hay un conjunto de reclamos que se van a seguir haciendo a medida que se vaya solucionando la prioridad que es el salario. Esto sigue y recién empieza”, agregó otro de los trabajadores de la firma.

“ES MUY PROBABLE QUE ENTREMOS EN UNA SITUACIÓN DE CONFLICTO

Carlos Vaquero, secretario general de la seccional local de Pasteleros, estuvo en la movilización y brindó detalles sobre la negociación paritaria: “Estamos pidiendo la revisión, que es lo que corresponde, y que inclusive está en el acta de 2021. Hemos perdido más de un 15% con la inflación y estamos negociando la paritaria de 2022″, contextualizó en diálogo con Qué digital.

La importancia de la revisión reviste en robustecer el salario básico del mes de mayo, sobre el cual se negociará la paritaria 2021-2022: “Si no nos van a dar a nosotros lo que corresponde de revisión de la paritaria anterior no podemos conformar el básico de mayo, y ya hace más de dos meses y medio que estamos discutiendo salarios”, añadió.

En cuanto a los números, anticipó que la negociación está “cerca de un 44%”, aunque expectante a la obtención de la revisión para no perder poder adquisitivo en medio de un proceso inflacionario más que importante.

Según refirió, además de Balcarce y Havanna, participan de la negociación empresas de la zona como La Grifa (Necochea) y Amalfi (Villa Gesell).

De esa manera, de no haber arreglo el lunes en la próxima audiencia en el Ministerio de Trabajo, las posibles medidas de fuerza se replicarían no solo en Mar del Plata: “Si esto no se arregla a corto plazo, es muy probable que entremos en alguna situación de conflicto con medidas de acción directa“, anticipó el sindicalista.