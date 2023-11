Las Madres, tras el triunfo de Milei: “Vienen tiempos difíciles pero no imposibles”

La palabra de las Madres tras el triunfo de la fórmula presidencial abiertamente negacionista de la última dictadura.

(Foto: archivo / Qué digital)

Este jueves se realizó una nueva ronda de las Madres de Plaza de Mayo en Mar del Plata, la primera luego del resultado electoral del balotaje en el que triunfó La Libertad Avanza, la fórmula explícitamente negacionista de la última dictadura cívico-militar. “Vienen tiempos difíciles pero no imposibles“, expresaron desde la filial local de la asociación.

Luego de las elecciones del domingo y el triunfo de Javier Milei y Victoria Villarruel, este jueves y como sucede en Playa de Mayo cada semana desde el 30 de abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo desarrollaron su tradicional ronda que en Mar del Plata se concretó frente a la Catedral céntrica, y hablaron ante quienes las acompañaron.

“Tenemos que estar unidos porque vienen tiempos difíciles pero no imposibles”, planteó Irene Molinari, referente de la filial marplatense de Madres, al tiempo que se refirió a otros períodos “complicados” entre los que enumeró “la dictadura, los años ’90 y Mauricio Macri“.

Además de pedir “no bajar los brazos” y vaticinar un futuro regreso del peronismo al poder, cerró: “Volvamos a querernos, volvamos a decir que el compañero es importante, hablemos de política. Expliquemos, nos van a necesitar y acá estamos las Madres para eso“.

Además, como parte de la jornada leyeron un comunicado conjunto de las filiales de Tucumán, Mendoza y Mar del Plata de la asociación titulado “Ni un paso atrás”. En el documento afirmaron que no es un gobierno democrático aquel que utiliza la mayoría de votos “para hacerle una declaración de guerra” a otro sector y que, en consecuencia, se convierte en una “tiranía”.

“Que el presidente electo no se equivoque. El apoyo obtenido en la segunda vuelta no es un cheque en blanco“, apuntaron y advirtieron: “Este pueblo no va a permitir que se pierdan sus derechos conquistados hace décadas”.

A su vez, remarcaron la importancia de las empresas públicas y su rechazo a que sean vendidas “al capital concentrado”.

“Resistiremos. Venceremos. Llevamos en nuestra palabra y en nuestro cuerpo el ejemplo de los 30 mil hijos e hijas que nos empujan y nos sostienen. Como Hebe (De Bonafini) nos enseñó”, concluyeron, en referencia a la histórica líder de una de las líneas de la organización.