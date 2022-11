Faro de la Memoria: tras una agresión de negacionistas, reclaman más seguridad

El hecho sucedió el sábado. Decidieron trabajar a puertas cerradas y piden que se incorpore al Espacio de Memoria un área de recepción y vigilancia.

(Foto: archivo / Qué digital)

Al grito de “lo que dicen acá es mentira”, “son todos zurdos” y con otras expresiones negacionistas como “los desaparecidos son 4 mil”, dos personas irrumpieron en el Faro de la Memoria el fin de semana y amedrentaron a trabajadores y estudiantes que estaban realizando un taller en el lugar. Desde el Espacio de Memoria decidieron trabajar a puertas cerradas en momentos en los que no haya seguridad y reclamaron al gobierno gestiones para que se asigne un espacio físico de recepción y vigilancia.

A través de un comunicado, desde el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos Ex ESIM de Mar del Plata dieron a conocer una agresión sufrida el fin de semana. Concretamente, el sábado durante una recorrida de la Cátedra Taller de Práctica III de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La charla introductoria a los estudiantes que asistieron al ex centro clandestino de detención comenzó en una oficina de trabajo, momento en el que irrumpieron con violencia en el espacio dos hombres -que habrían estado acompañados por otros dos- de unos 60 años y con lentes negros, quienes aseguraban haber estado en la década del ’80 en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina que allí funcionaba.

Según describieron desde el Espacio de Memoria, los hombres entraron con gritos y les decían a los estudiantes: “Ustedes son jóvenes y tienen que saber que todo lo que le dicen acá es mentira“, y utilizando como insulto que quienes se desempeñan allí “son todos zurdos“.

De esta manera, intentaron impedir el desarrollo del taller incluso a pesar del pedido de que se retiren, ante lo cual uno de ellos respondía “a mí no me va a sacar nadie”, relataron desde el Espacio de Memoria. Ante la insistencia, intentaron amenazarlos con “llamar a la seguridad” para convencerlos de irse, aunque lo cierto era que en el lugar no contaba con seguridad en ese momento.

Antes de irse, uno de ellos manifestó que “los desaparecidos son solo 4 mil”, y al momento de retirarse las autoridades del Faro de la Memoria pudieron observar que estaban acompañados de al menos dos hombres más.

Desde el Espacio de Memoria explicaron que habitualmente suelen recibir un amplio espectro de público que al momento de conocer el lugar traen consigo distintas representaciones sociales y expresiones que “en su mayoría son pacíficas”. Pero en este caso, advierten, “se dio un paso más”.

“Se decidió ingresar a una oficina, cerrar la posibilidad de paso y expresar de modo muy violento una posición que de no haber sido manejada de manera calma por quien realizaba el taller o, por alguno de los participantes del recorrido, podría haber escalado a otras formas”, lamentaron.

Desde el Faro sostuvieron que no es un hecho aislado sino que se condice con la proliferación de “expresiones negacionistas y reivindicadoras del proceso represivo” que vuelven a tener “una importancia agencia de expresión pública” y, además, “formas de manifestación violenta“.

Así, ante la necesidad de que no se repita este tipo de circunstancias, reclaman a las autoridades -en este caso una dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación– que se gestione un espacio físico de recepción, vigilancia y seguridad que permita un resguardo de quienes desarrollan tareas allí, ya que actualmente se trata de funciones “desarrolladas de modo asistemático”.

Mientras tanto, indicaron que este lunes y mientras no se resuelva este pedido, decidieron trabajar a puertas cerradas en los momentos en los que no haya personal de seguridad en el predio.