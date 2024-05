Una nueva marcha contra Milei por el desfinanciamiento de la educación pública

Como parte de una jornada de paro, docentes y otros trabajadores universitarios junto a agrupaciones estudiantiles y gremios de otros niveles educativos volvieron a protagonizar este jueves una marcha en el centro de Mar del Plata contra las políticas de desfinancimiento de la educación pública en materia presupuestaria y salarial por parte del gobierno de Javier Milei.

A un mes exacto de la multitudinaria marcha federal universitaria que copó las calles de distintas ciudades del país, entre ellas Mar del Plata, este jueves los sectores de docentes y no docentes universitarios volvieron a llevar adelante un paro de 24 horas que se replicó en los otros niveles educativos como inicial, primario y secundario teniendo en cuenta una medida de fuerza similar definida a nivel nacional también contra las políticas de Milei.

En ese marco, tanto la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) como la Asociación de Personal de la Universidad (APU) coincidieron en una movilización junto a gremios de otros niveles educativos como Suteba, Udocba y Sadop además de la Asociación del Trabajadores del Estado (ATE).

La marcha partió alrededor de las 16.30 desde la sede del rectorado ubicado en Alberdi y San Luis para desplazarse por el centro de la ciudad hasta la Rambla donde se llevó a cabo un acto.

Los reclamos del sector universitario se mantienen firmes respecto a las distintas aristas que hacen al conflicto presupuestario. Con respecto a lo salarial, los gremios cuestionan que están ante un “atraso entre salarios y aumentos de precios que supera el 50%” teniendo en cuenta que hasta el momento los aumentos dados mes a mes han sido por decisión unilateral de la Secretaría de Educación de la Nación ante cada uno de los rechazos que han formulado los gremios en conjunto por ser insuficientes.

Esos aumentos fueron en febrero de un 16% (se sumó un 6% sobre un 10% que estaba previsto desde la paritaria anterior); en marzo de un 12%; y en abril de un 8%. A su vez, para mayo la oferta fue del 9% y los sindicatos lo rechazaron por lo que están a la espera de una nueva reunión que el gobierno nacional pactó para el 28 de mayo.

Otro de los frentes de conflicto pasa por los fondos de funcionamiento para las universidades. Después de haber acordado un incremento del 270% solo para la Universidad de Buenos Aires (UBA), el gobierno nacional anunció que para el lunes prevé firmar un acuerdo en el mismo sentido con el resto de las casas de altos estudios del país, aunque por el momento las y los rectores sólo confirmaron que efectivamente fueron convocados para reunirse a la espera de terminar de conocer cuál será efectivamente la propuesta de acuerdo.

En ese sentido, desde Mar del Plata los dirigentes gremiales Victoria Schadwill (APU) y Pedro Sanllorenti (ADUM), advirtieron: “Previo a la marcha del 23 de abril habían anunciado un 70% de aumento de fondos para gastos, lo cual nunca llegó. Ahora dicen que van a igualar el resto de las universidades nacionales a la liberación de fondos que hacen con el presupuesto de la UBA, pero a la Universidad Nacional de Mar del Plata no llegó nada concreto”.

“El gobierno dice que el problema del presupuesto ya está terminado y no está, es mentira. Solo una universidad recibió presupuesto, el resto de las universidades no tuvieron incremento, el resto de los trabajadores no tienen los aumentos salariales que se merecen”, apuntó Sanllorenti durante el acto realizado después de la marcha por pleno centro de Mar del Plata.

Mientras tanto, las becas estudiantes, como otro punto de reclamo vigente en el sector, se mantienen congeladas, como por ejemplo dispuso el gobierno semanas atrás para las becas Progresar al dejarlas fijadas en $20.000, es decir, el mismo monto de 2023 sin actualizarse por inflación ni diferencias entre las distintas líneas.

Y a eso se refirió Camila Cervino, de la Federación Universitaria Marplatense (FUM): “No podemos quedarnos tranquilos yendo a cursar con el congelamiento de la beca Progresar, que tuvo una inscricpión de misera y ningún estudiante pudo acceder a los formularios”.