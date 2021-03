Una propuesta que no fue y un fondo de huelga en Apolo Fish: “Seguimos igual, pisoteadas”

Las siete envasadoras de la planta portuaria continúan en lucha, con desgaste pero con firmeza. “No les vamos a dar el gusto, queremos lo nuestro y nada más”, aseguran.

(Foto: archivo / Qué digital)

A pesar de que este lunes estuvo cerca de llegar a un principio de acuerdo con una propuesta que no fue tal, el conflicto en la planta de Apolo Fish en el Puerto de Mar del Plata se mantiene y llegó este martes al séptimo día de acampe, con el desgaste de las siete envasadoras precarizadas y despedidas, pero con la firmeza y el acompañamiento a través de un “fondo de huelga”, necesario para sostener el reclamo por una reincorporación “en blanco” o, en su defecto, indemnizaciones acordes.

“Seguimos igual, pisoteadas” ,fueron las tres palabras que sintetizaron lo vivido en las últimas horas por las trabajadoras que siguen acampando y bloqueando la fábrica de Pescadores al 1.200. Y las pronunciaron desde la masiva marcha por el Día Internacional de la Mujer que se realizó en el centro de la ciudad, adonde algunas de ellas se acercaron para participar y llevar su bandera de reclamo.

Es que, además de la presencia de un móvil policial para intentar reabrir el paso de camiones por uno de lo accesos a la planta, durante la jornada se dieron negociaciones entre la patronal y las trabajadoras, con un insólito final: habían recibido una propuesta superadora que iba a ser puesta a consideración de las trabajadoras, pero antes de dar un veredicto la patronal la retiró y volvió a ofrecer lo que ya había ofertado: 20 mil pesos como indemnización, a pesar de la precarización sufrida por las trabajadoras y la vigencia de la doble indemnización y la prohibición de despidos.

Puntualmente en torno al ofrecimiento de este lunes, el representante legal de las trabajadoras reconoció que la propuesta iba a ser puesta a consideración por superar lo ofrecido previamente pero que, de un momento a otro, “volvieron y nos dijeron que no, que se habían tirado para atrás y al final no hubo respuesta”, relató y lamentó: “Ahora nos volvieron a ofrecer la migaja que habían ofrecido la vez pasada. Ahora estamos a foja cero“.

“Seguimos igual, pisoteadas por esta gente inmunda, porque no puedo decir otra cosa. Juegan con nosotras, nos hacen propuestas que después se bajan y lo último que nos terminan ofreciendo son migajas. Ni siquiera el puesto en blanco. Ya es el tercer ofrecimiento que tenemos y cada vez suben diez mil pesos más. No es una cosa digna”, relató una de las trabajadoras que participó de la movilización.

A la espera de propuestas “serias” y admitiendo el cansancio y desgaste que genera estar viviendo esta situación con sus compañeras, advirtió: “Nos vamos a quedar ahí aunque no demos más, no les vamos a dar el gusto a los empresarios Pennisi, a los Paredes y a todos los que estén ahí cumpliendo sus funciones. No les vamos a dar el gusto, queremos lo nuestro y nada más“, continuó, deslizando que la posibilidad de ser reincorporadas por el momento está más lejana que la indemnización: “Que nos pongan en blanco no se lo podemos pedir ni soñando“, graficó.

UN FONDO DE HUELGA PARA SEGUIR EN LA LUCHA

El desgaste físico, al que se suma el corte total de ingresos desde hace al menos tres semanas y el carácter de muchas de ellas como jefas de familia, hace que sostener la huelga se haga cuesta arriba y, sin el acompañamiento social, corren el peligro de volver a ser un caso más de precarización laboral en el Puerto que llega a su fin por la necesidad y la soledad frente a la patronal que dispone a su parecer de la mano de obra y sin consecuencia alguna.

Para que eso no ocurra, además del acompañamiento del Espacio Sindical de Base, que además se ofreció a asesorarlas legalmente, este lunes en la movilización por el Día de la Mujer se formó un “fondo de huelga” organizado por distintas agrupaciones que recaudaron fondos para sumar a la lucha.

“Necesitan trabajo en blanco porque son mamás, algunas solas tienen que mantener a sus familias, y las organizaciones de mujeres solidarias estamos impulsando este fondo de huelga para que la pelea no sea quebrada por hambre que es lo más importante ahora. Que ellas puedan llevarle la leche, los pañales, los útiles y los alimentos”, explicó Rosa, una de las que encabezó la recaudación y remarcó que en el acampe, en Pescadores al 1.200, también se puede hacer un aporte.