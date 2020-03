Una sobrina de Claudia Repetto, varada por el coronavirus: “Quiero estar con mi familia”

Sofía había viajado a Estados Unidos por un intercambio y no pudo volver. En medio del dolor por el femicidio de su tía, pide ayuda para regresar y estar con los suyos.

Jorge, el papá de Sofía, en el lugar del hallazgo del cuerpo (Foto: ilustrativa / Qué digital)

Sofía es una de las hijas de Jorge, hermano de Claudia Repetto, la mujer de 53 años que fue asesinada por su expareja y cuyo cuerpo fue encontrado, tras 27 días de búsqueda, este sábado en la zona de Los Acantilados. Ella está varada en Estados Unidos, es una de las miles de argentinas que no pudieron regresar al país por el cierre de las fronteras, debido a la pandemia de coronavirus.

Desesperada al estar a miles de kilómetros de sus seres queridos, y tras ver las imágenes del sufrimiento de su familia luego de la detención de Ricardo Rodríguez -expareja de su tía Claudia, quien este sábado confesó haberla asesinado y luego enterrado- y el posterior hallazgo del cuerpo, Sofía recurrió a las redes sociales con un pedido concreto: volver a casa para poder hacer el duelo junto a los suyos.

A través de su Twitter e Instagram, la joven que se encuentra en Aspen (Colorado) en el marco de un viaje por un intercambio cultural pidió la intervención de alguna autoridad, entre ellos el presidente Alberto Fernández, en busca de ayuda para volver a la ciudad y poder así abrazar a su papá, a su hermana y a toda su familia.

“Soy estudiante y estoy varada en USA, vine por un intercambio cultural. Claudia Repetto es mi tía, hermana de mi papá ¡Quiero volver! ¡Quiero estar con mi familia! Ayúdenme por favor con un RT para que llegue a todos lados ¡Necesito volver lo antes posible!”, expresó en su cuenta de Twitter, donde el mensaje fue replicado miles de veces.

Y en ese mismo sentido, también utilizó Instagram para compartir su dolor: “El dolor y la tristeza que siento es inexplicable, abracen a mi viejo, a mi hermana, a mi familia. No los dejen solos en esta. Quiero estar en mi casa y no puedo, que se haga justicia y espero que me dejen volver pronto”, pidió, en busca de ayuda.

Ver esta publicación en Instagram Difundir por favor Una publicación compartida de Sofi Repetto (@repettosofia) el 28 Mar, 2020 a las 1:10 PDT

“Se fue un ángel. Yo no la voy a tener más a mi hermana, pero que ese hijo de puta pague, por favor; a mí me duele en el alma mi hermana querida, no saben lo buena que era”, fueron las sentidas palabras que este sábado compartió Jorge, papá de Sofía, minutos después de haber confirmado la peor noticia: el hallazgo del cuerpo de Claudia en la zona de Los Acantilados, sobre la Ruta 11.

Para los familiares y amigos de Claudia, marzo quedara marcado como un tiempo de dolor, incertidumbre, desesperación y bronca. Y ahora, tras la detención y confesión de Rodríguez, y luego del hallazgo del cuerpo de Claudia, sin dudas comienza una nueva etapa, no menos dolorosa, pero al menos un poco más clara: la lucha en busca de justicia, de una condena ejemplar y de un poco de reparación, al menos, para poder volver a empezar.