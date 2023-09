Artista callejero marplatense busca apoyo para participar de un festival internacional

Gabriel Pace fue seleccionado para participar en el 5° Festival Internacional de Estatuas vivientes en representación de Mar del Plata y reclama apoyo.

(Foto: gentileza Gabriel Pace)

El artista callejero de Mar del Plata Gabriel Pace fue seleccionado para participar del 5° Festival Internacional de Estatuas Vivientes que se realizará en Mendoza pero aún no pudo confirmar su participación porque no cuenta con los pasajes para trasladarse. En este marco, reclama apoyo municipal y denuncia falta de respuesta de funcionarios que trabajaban en Cultura. “Busco representar a Mar del Plata y no me responden si me dan los pasajes”, evidenció.

La Universidad de Mendoza (Uncuyo), realizará el próximo 6,7 y 8 de octubre el 5° Festival Internacional de Estatuas Vivientes y el artista marplatense fue seleccionado por la organización. Sin embargo, necesita dinero para costear los pasajes y, luego de elevar los pedidos formales correspondientes para costear los gastos de los pasajes, en medio de los cambios políticos en el área, decidió denunciar públicamente la falta de respuestas por parte del gobierno municipal.

Durante el gobierno de Carlos Arroyo, el artista se tuvo que ir de la ciudad ante las trabas para adquirir permisos para trabajar en la vía pública y la falta de rentabilidad, al no poder ejercer en zonas transitadas. Ahora, Pace atribuye esta nueva situación a una continuidad del conflicto. “Entregamos identidad a la gente de afuera porque saben que soy de Mar del Plata. No estar cuidados y que nos falten el respeto desde Cultura me parece una desidia absoluta”, apuntó quien comenzó como estatua viviente en Mar del Plata y en la actualidad se desempeña en la Ciudad de Buenos Aires.

Hace unos años, a Pace se lo solía ver en la Peatonal San Martín de Mar del Plata encarnando una estatua viviente, con el rostro pintado de dorado, una pequeña tarima y un títere en sus manos, además de un cartel que señalaba: “El arte es efímero. Es la conciencia de horas de trabajo. Es la razón perfecta por contemplar. El arte del estatuismo”. Ahora, por las dificultades para trabajar en la ciudad, pero también para poder generar ingresos, llevó su arte a Capital Federal.

“Como Mar del Plata económicamente no rinde, estoy trabajando en Buenos Aires, pero sigo viendo que, en Mar del Plata, Cultura no reconoce a los artistas que por desgracia económica viajamos y que a la vez somos representantes de la ciudad. En este caso no pagan los pasajes y estoy buscando una empresa o sponsors para poder hacerlo”, enfatizó en dialogo con Qué digital y lamentó que, al momento y más allá de las gestiones, no lo podrá costear.

Ante esta situación, el artista acusó no haber tenido respuesta por parte de trabajadores -y exfuncionarios- del área como Christian Rabe, e incluso también solicitó gestiones al sector privado, como la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP). “Tengo que dar una respuesta a la organización antes del miércoles”, explicó Pace.

Para colaborar con su búsqueda, desde la organización del festival internacional realizaron una nota este sábado 23 de septiembre para que Pace pueda presentar a autoridades y que, a través de auspicios o movilidad, puedan facilitarle su participación como estatuista en Mendoza, aunque por el momento no le contestaron.

“Me seleccionaron para representar a Mar del Plata, soy el único estatuista que representa a la ciudad. Creo que es importante que un artista pueda viajar a Mendoza y que por un tema de pasajes no lo pueda hacer me parece una tomada de pelo”, denunció.

Más allá del reclamo que sostienen artistas por la situación que viene atravesando la ciudad ante las políticas culturales, el artista callejero expuso la realidad puntual de quienes se desempeñan en esta rama. “Mar del Plata no nos da de comer porque nos morimos de hambre y hay mucha gente como yo que viaja representando a la ciudad. En ningún momento fuimos reconocidos como tal, hay una agresión constante de Cultura”, expuso.