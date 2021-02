“La jirafa es una vaca larga”: Eduardo Nachman presenta su primer libro

Si bien la presentación tendrá lugar en abril en el Teatro Auditorium, ya se lanzó la preventa con el sello editorial “Frutillas” de Lucía Gorricho.

(Foto: Yair Tontoli)

En el último tiempo frente a los grandes costos editoriales, autores y escritores independientes decidieron tejer redes para llegar a publicar su material. Así Eduardo Nachman presentará su primer libro “La jirafa es una vaca larga”, con el sello editorial “Frutillas” de Lucía Gorricho. Si bien la presentación se realizará en abril, este miércoles con motivo de conmemorar el cumpleaños de su padre Gregorio Nachman, el autor lanzó la preventa online.

“La jirafa es una vaca larga” surge de la experiencia del autor que, en su rol docente, registró frases de sus estudiantes y que, de alguna u otra manera, le llamaron la atención. Algunas son para reír, otras para pensar, pero sin dudas, todas ayudan a reflexionar sobre el rol de la infancia, la estructura del lenguaje y las normas sociales que rigen actualmente.

Eduardo Nachman, que estuvo más de 30 años frente al aula, decidió que era el momento de publicar sus textos y por eso se puso en contacto con Lucía Gorricho. Enseguida empezaron a trabajar en equipo con la intención de que este libro aporte valor al trabajo docente y anime a más colegas para seguir enseñando con nuevos valores y prácticas.

El próximo domingo 4 de abril a las 17 se presentará “La Jirafa es una vaca larga” en el foyer del Teatro Auditorium, Boulevard Marítimo 2280.

“La jirafa es una vaca larga” está editado por “Frutillas editorial” y es la primera vez que la docente y autora de “Frutillas” y “La Geografía del mar” apuesta por publicar un libro que no es de su autoría. La idea es mantener los mismos principios que sus materiales. “Será una publicación hecha en Mar del Plata generando el menor impacto posible y con precios justos de producción y venta”, compartió Gorricho con Qué digital.

Desde este miércoles 24 de febrero -día del cumpleaños de Gregorio Nachman, actor desaparecido en 1976- el escritor lanzó la preventa de los libros, los cuales se entregarán el día de la presentación que se llevará a cabo el próximo 4 de abril en homenaje al maestro argentino Carlos Fuentealba. Los pedidos se pueden realizar directamente por mail al autor, y se necesitan vender 200 en forma anticipada para poder imprimir en papel.

Si por la situación sanitaria no se pudiera realizar el encuentro presencial en el Teatro Auditorium, adelantaron que los libros se entregarán en los domicilios sin gastos de envío en Mar del Plata y se fijará un punto para retirarlos en la ciudad de Buenos Aires.

UN LIBRO CON MIRADA CRÍTICA A LAS ESTRUCTURAS ACTUALES

“La jirafa es una vaca larga” es una recopilación de más de 600 frases con expresiones de niños y niñas registradas por Eduardo Nachman y editadas por Lucía Gorricho, con ilustraciones de Juan Carlos Quattardio.

El libro está inspirado en “Qué porquería es el glóbulo” del colega uruguayo José María Firpo. En “La jirafa es una vaca larga”, cada lector encontrará frases como: “El bebé toma la teta porque sino derrama todo”, “Los kilómetros son centímetros larguísimos” o “Sarmiento murió cuando yo estaba en la panza de mi tataraabuela” o preguntas tales como “¿Cómo hicieron los indios para descubrir América antes que Colón?” , “¿Ese señor de barba blanca es Papá Noel o Marx?” o “¿Cuánto falta para que falte poco?”.

De esta manera, a pesar de la pandemia de coronavirus o como establecieron Nachman y Gorricho “gracias a ella”, sale un libro aportando humor y que pone en valor la tarea docente. “Este pañuelo ya no me sirve porque me quede sin mocos”, “No me sale pensar de lo transpirada que estoy”, “Tengo tantas monedas ahorradas que me voy a poder comprar plata” o “Yo nací de mi mamá pero mi papá colaboró también”, se suman a la recopilación que el autor eligió compartir en su primer libro.

Eduardo Nachman nació en la ciudad de Buenos Aires pero a los tres años se radicó con su familia en Mar del Plata. Vivió en esta ciudad hasta los 20 años cuando empezó su exilio tras la detención y desaparición de su padre, Gregorio Nachman durante la última dictadura cívico militar.

Estudió y trabajó como maestro en Buenos Aires y en simultáneo mantuvo una lucha activa para que se garanticen los Derechos Humanos y actualmente sigue luchando para que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad del pasado. Su programa de radio “La otra oreja” es una referencia musical en el contexto de luchas sociales. Después de más de 30 años en las aulas, se jubiló como maestro de grado y volvió a Mar del Plata para seguir haciendo radio, realizar una obra de teatro y un documental sobre la obra de su padre “Nachman por Nachman”.