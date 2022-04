Salomar junto a su banda invita a un show pensado para celebrar

El músico local se presentará este miércoles a las 21 en el soundroom de Chauvin. “Pasar mi cumpleaños arriba del escenario me pareció un plan alucinante”, expresó.

Tras las restricciones que impuso la pandemia de covid-19, Salomar presenta un show con banda completa. El recital intimo tendrá lugar este miércoles a las 21 en el soundroom de Espacio Chauvin. “Fue una bendición elegir poder tocar el día de mi cumpleaños. Pasarlo arriba del escenario con mi compa en el bajo, mi familia en el público, mis hijes y hermanos arriba del escenario me pareció un plan alucinante”, indicó el artista marplatense en una charla con Qué digital.

Según anticipó el músico, el espectáculo será una “expansión” de la presentación que ganó un premio Estrella de Mar en el rubro “Mejor espectáculo de música marplatense”. De ese dual set, el público podrá disfrutar de las canciones con Salomar en guitarra, teclas y voz; Nay Gabbin en bajo; Ramiro Martínez en batería; Martín Cabello en teclados; e Ignacio Po en guitarras.

“Se van a encontrar con una banda completa que está sonando muy bien, que viste las canciones de una manera maravillosa, se van a encontrar con un show ni muy corto ni muy largo, el tiempo justo para quien asiste a una sala que es primera A. Es un espacio íntimo en el que lo que más se destaca es la calidad de audio”, invitó el músico y productor.

Salomar presenta su show de canciones con banda completa este miércoles a las 21 en soundroom de Chauvin, San Luis 2849. Las entradas a $800 se pueden adquirir a través de la plataforma Virtual Tkt o en boletería. La capacidad de la sala es de 72 personas.

El repertorio contará con una amplia variedad de temas, por los cuales Salomar hará un repaso de su recorrido artístico de más de 20 años. “Rescato canciones del comienzo, pero también me dan ganas de tocar todo lo nuevo. Así que Family Game lo vamos a tocar todo, es mi EP más reciente y lo adoro por las condiciones en las que se gestó por la poca presión que ejerció para venir a este mundo, fue muy sentido, muy natural”, afirmó. En este sentido y previo al show, Salomar destacó que la manera de componer el último EP le recordó sus primeros discos que componía “sentado solo en la escollera, con la facilidad que pude hacer las letras y las melodías porque no era algo que abundaba en los últimos años”.

Así, con total sinceridad, el artista reconoció que antes de Family Game le estaba costando sacar discos: “A la hora de componer y sacar un material trato de ser lo más sincero posible. Saco a cuenta gotas lo que va viniendo. Esta es una obra conceptual de seis canciones, es redonda de principio a fin, tiene mucho contenido y mucha info tanto lírica como musical”.

Según definió el propio artista, que además se desempeña como acompañante terapéutico, Family Game tiene un “look pensado” y se llevó a cabo de manera natural. “Se grabó completamente en casa, instrumento por instrumento y entre las idas y venidas de les hijes que andaban por la casa. Ese es el contenido que tiene como obra, tanto conceptualmente como la literalidad que se desprende de ese concepto”, definió.

Por otro lado, adelantó que este miércoles el público podrá disfrutar de un “salpicadito” de temas que hizo en sus primeros años de carrera pero que tocó muy pocas veces en vivo. “Voy a hacer una apertura en solitario con dos canciones y después ya se larga la banda; me gusta que cada show sea particular por eso no busco canciones al azar, cada uno de los temas está pensado para la ocasión así que tengo muchísimas ganas de tocar ya”, subrayó.

Sin dudas que después de dos años interrumpidos por las restricciones de actividades en el marco de la pandemia será especial y el artista prevé que será un “show distinto”. “Volver a salir a tocar con banda completa tiene un plus y un disfrute que se va a trasmitir arriba del escenario”, esbozó.

Y en esta misma línea agregó: “Celebrar sin duda el reencuentro con el público, con mis hermanos arriba del escenario, disfrutar de tocar con banda completa, la no restricción, de tener material para presentar que no se presentó en vivo sin duda es una celebración por sí sola”.

Actualmente, Salomar está trabajando en un proyecto que se desprendió luego de que le otorgaron el premio Estrella de Mar 2022. “Para mí fue una emoción muy grande, por el reconocimiento al trayecto sobre todo, lo recibí como un mimo. Empecé a trabajar en esto de manera muy incipiente, surgió en un momento de inspiración y después quedó porque estuve con otros trabajos y concursos. Pero hay una llama encendida de algo bien marplatense que está tomando forma”, vislumbró.

“Como productor musical estoy en constante movimiento, hago arreglos, trabajo y edito para otres. Ahora con esta cotidianeidad con los chicos que se levantan diciéndome que se les ocurrió algo y lo quieren grabar, entonces me piden un mic y acompaño con el piano alguna melodía que se les ocurrió, realmente es muy disfrutable este momento musical de mi vida”, aseguró Salomar.

Por último, el artista anticipó que este año continuará en esta línea y seguirá con este “legado que de a poco van a agarrando mis hijes”. Además, en los próximos meses presentará un nuevo sencillo que forma parte de un concurso nacional al que se postuló y está esperando a que se desarrolle para darle curso.