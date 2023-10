Argentina será sede de uno de los partidos inaugurales del Mundial 2030

Así lo definió la FIFA y lo mismo ocurrirá con Uruguay y Paraguay. El resto de la Copa del Mundo se disputará en Marruecos, Portugal y España.

(Foto: archivo / FIFA)

La FIFA confirmó este miércoles que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los tres partidos inaugurales del Mundial 2030, aunque los organizadores oficiales de la Copa del Mundo que se jugará a cien años de su primera edición serán Marruecos, Portugal y España, donde se disputarán el resto de los encuentros.

El anuncio del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en su cuenta de X (ex Twitter) conmovió al mundo del fútbol. “Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario!”, exclamó Domínguez en referencia a que Uruguay justamente fue el organizador de la primera Copa, en 1930.

Desde luego, la noticia de organizar los partidos inaugurales no coincidió con la pretensión inicial de que los tres países, junto con Chile, sean los anfitriones de la Copa del Mundo del Centenario. Incluso, había sido en el marco de esa postulación inicial que el intendente Guillermo Montenegro firmó el pasado jueves la carta de intención con el ofrecimiento de Mar del Plata como subsede.

Sin embargo, el intempestivo anuncio de Domínguez sacudió el panorama. A continuación de la declaración realizada por el presidente de la Conmebol, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó que “Argentina, Uruguay y Paraguay inaugurarán el Mundial”: “La Selección de Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del 2030 en su casa y con su gente”.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario 🏆 — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

Minutos después de los anuncios hechos a través de las redes sociales, Alejandro Domínguez brindó una conferencia de prensa en la sede de la Conmebol en Asunción en la que expresó que lo que acontecía era un “hecho histórico”.

“Se unen tres continentes para celebrar el centenario del fútbol. Se unen seis países, estamos tremendamente felices. El centenario comienza aquí, en el Estadio Centenario. Va a haber un tiempo anterior al partido donde vamos a estar festejando el aniversario. Tanto en Uruguay como en Argentina y Paraguay van a haber tres inauguraciones, no solo partidos. También todos los festejos previos. La FIFA dará más detalles, pero es un hecho histórico”, expresó Domínguez quien estuvo acompañado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, como así también por Ignacio Alonso Labat y Robert Harrison, presidentes de la Asociación uruguaya y de la asociación paraguaya respectivamente.

“Un Mundial de 100 años no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA. Quiero agradecer al presidente Infantino (FIFA), quiero agradecer al presidente de la UEFA, quiero agradecer a mi colega presidente de la Confederación Africana y en su conjunto a todo el consejo de FIFA que hizo posible, y que el fútbol hace posible, en unir tres continentes para celebrar un centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo. Que es patrimonio de todos. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países. Un hecho histórico”, sostuvo.

De todos modos, Claudio Chiqui Tapia, adelantó que se pondrá a trabajar junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, “para que realice los trámites administrativos para cuando llegue el momento poder confirmar y ratificar ser sede del Mundial 2030″.

Donde todo empezó, el continente Sudamericano volverá a ser el escenario de la inauguración de la Copa del Mundo en el 2030 🏆 Seguimos creyendo en grande @agdws @nachoalonso33 @RHarrisonP @CONMEBOL pic.twitter.com/7yNmV1GYZI — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 4, 2023

Desde luego las posibilidades de los países sudamericanos para ser organizadores plenos de un campeonato mundial con las demandas en infraestructura que ello conlleva, era la principal desventaja con la que corrían en comparación con otros postulantes.

Teniendo en cuenta tales realidades, Domínguez declaró: “Lo bueno es que al tener tres países, tres sedes, estamos hablando de casi ninguna inversión más que la que ya existe y esa es una muy buena noticia porque sabemos que en ese contexto lamentablemente no estamos como para competir si hubiera sido esto una cuestión de inversiones o de exigencias de plata”.

En ese sentido sostuvo: “Hoy los Mundiales al ser tan grandes exigen muchísima inversión. En ese sentido hubiésemos estado inhibidos de este proyecto. No obstante, lo logramos, se va a comenzar el Mundial del 2030 en Uruguay, se va a inaugurar también en Argentina y Paraguay. Y de aquí vamos a Europa, donde se van a jugar los otros partidos y la final. Unimos tres continentes”.

Tras los anuncios, la FIFA finalmente confirmó que los tres países sudamericanos tendrán tres partidos en el Mundial 2030 cuya sede oficial estará compartida por Marruecos, Portugal y España, bajo el legado de “unir al mundo con el fútbol” y de esta forma por primera vez el máximo torneo del fútbol se jugará en tres continentes.

De esta manera, mientras Paraguay será por primera vez anfitriona de un evento de estas características, la Argentina tendrá nuevamente un Mundial luego de 52 años, ya que la única vez que este campeonato pasó por el país fue en 1978, cuando Mar del Plata fue una subsede. Uruguay, por su parte, volverá a recibir en el estadio Centenario un partido mundialista después de cien años.