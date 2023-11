Atlético Mar del Plata se quedó con otro partidazo y gritó campeón

SÍNTESIS

Deportivo Norte (4): Agustín Villalba; Fermín Iriarte, Emiliano Coppens, Emiliano Fortete y Enzo Fredes; Agustín Cejas, Joaquín Benítez, Valentino Loscalso y Mauricio Di Martino; Mario Elía y Jesús Collantes. DT: Leonardo D’Urso.

Atlético Mar del Plata (2): Sebastián Nieto; Silvio Vedda, Emiliano Rodríguez, Martin Santa Cruz y Cristian Álvarez; Enzo Vértiz, Matías Sosa y Matías Faguaga; Elías Medina, Dimas Morales y Sebastián Batista. DT: Martín Quintas.

Goles: 28’ Morales (ATL), 51’ Morales (ATL), 56’ Cejas (NOR), 76’ Fortete (NOR), 83’ Rodríguez (ATL), 97’ Morales (ATL).

Cambios: 45’ Juan Manuel Ceratto por Loscalso (NOR), 58’ Laureano Vega por Cejas (NOR), 67’ Joaquín Hernández por Vedda (ATL), 86’ Santiago Valdés por Sosa (ATL), 88’ Marcos Rondanina por Batista (ATL).

Amonestados: Di Martino (NOR), 40’ Sosa (ATL), 59’ Rodríguez (ATL)

Árbitro: Sergio Mella

Estadio: José María Minella