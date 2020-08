Fútbol: los entrenamientos para los equipos del Federal A tendrán que esperar

Luego de una reunión virtual en la que que estuvieron presentes los 30 presidentes de los clubes y Claudio Tapia, presidente de AFA, decidieron postergar la vuelta a las prácticas.

(Foto: ilustrativa / Martín Angelini / prensa Círculo Deportivo)

A pesar de que para el 7 de septiembre estaba programada la vuelta a los entrenamientos de los equipos que conforman el Federal A, luego de una reunión por plataforma Zoom dónde estuvieron presentes los presidentes de las 30 instituciones que integran la categoría, Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y Pablo Toviggino, titular del Consejo Federal, llegaron a un acuerdo unánime en suspender por el momento el regreso de las prácticas. Desde Círculo Deportivo, igualmente, ya habían tomado la decisión de no retomar los entrenamientos.

Uno de las principales puntos para tomar esta decisión tuvo que ver con que la situación sanitaria en el país empeoró tras varios días de aumentos de casos positivos en coronavirus. Además, se programó una nueva reunión para el 15 de septiembre en la cual examinarán el avance de la pandemia y analizarán los pasos a seguir. Con respecto a Círculo Deportivo, de buena participación en la última temporada del Federal A, el que estuvo presente en la reunión virtual fue el presidente Federico López.

En esta charla, todos coincidieron en que no están dadas las condiciones para el reinicio de la actividad y que, más allá de las zonas donde está más controlado, observan lejos la reanudación de la competencia oficial. Asimismo, la dirigencia del club otamendino entiende que no hay que apresurarse al respecto y que tienen hasta el mes de enero para poder definir el certamen y confirmar los ascensos a la Primera Nacional (segunda división del Fútbol argentino).

Igualmente, es la reunión no se trató el nuevo formato ya que priorizaron la cuestión de cada una de las provincias respecto a la pandemia. Desde el lado del Papero, según explican, el pensamiento no se ha modificado y, de haberse ratificado la fecha para la vuelta a los entrenamientos, la idea era no regresar a las prácticas. Cabe recordar que el Federal A se dio por finalizado y la definición, según el reglamento, se daría mediante dos Hexagonales que determinarán los ascensos en el que Círculo no ingresó ya que finalizó en el puesto 13 de la Zona 2.