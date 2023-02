Confirman que Lionel Scaloni continuará al frente de la Selección Argentina hasta 2026

Tras idas y vueltas, el entrenador campeón del mundo firmó contrato hasta la finalización del Mundial 2026 a llevarse a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

(Foto: archivo / FIFA)

Si bien el anuncio se había realizado antes del Mundial de Qatar, lo cierto es que hasta ahora el acuerdo no estaba cerrado: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) selló la continuidad del técnico campeón del mundo Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina hasta 2026.

A fines de septiembre tras el cierre de la última gira de la Scaloneta antes del Mundial de Qatar, la AFA había confirmado que Scaloni seguiría en su cargo, más allá de cuál fuera del resultado en la Copa del Mundo. En ese momento se había publicado una foto del DT con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y se anunció la renovación del contrato al menos hasta el 2026, año en el que se disputará el Mundial en Canadá, México y Estados Unidos.

Sin embargo, el acuerdo no estaba cerrado formalmente y recién este lunes, luego de una reunión llevada a cabo en Francia en la previa de la entrega de premios The Best, se terminó de sellar la continuidad de Scaloni al frente de la Selección Argentina. “Confirmado: Hay Lionel Scaloni para rato ¡Seguimos!“, así lo confirmaron las redes de la Selección Argentina de Fútbol.

Durante Qatar 2022, el mentor de la Scaloneta y autor intelectual de la consolidación del marplatense Emiliano Dibu Martínez en el seleccionado, se convirtió en el quinto seleccionador en disputar una final mundialista con la Albiceleste: se sumó a Francisco Olazar (Uruguay 1930), César Luis Menotti (1978), Carlos Bilardo (1986 y 1990) y Alejandro Sabella (2014).

No obstante, pasó a integrar la más que exclusiva nómina de entrenadores campeones mundiales que solo integran el extécnico del Barcelona y el “Doctor”, quienes se consagraron en Argentina 1978 y en México 1986.

En cuatro años, Lionel Scaloni dirigió 57 partidos en el seleccionado mayor de Argentina, con un récord de 38 partidos ganados, 14 empates y cinco caídas. Además, consiguió un récord histórico de 36 partidos sin perder que se rompió en el primer encuentro del Mundial de Qatar ante Arabia Saudita.

Además, el exlateral del seleccionado fue el líder del cuerpo técnico responsable de cortar con los 28 años de sequía de títulos FIFA del seleccionado nacional al alzarse con la Copa América 2021, aunque luego volvería a subirse a un trono con el triunfo ante Italia en la Finalissima, antes de ganar la tercera en el campeonato mundial.