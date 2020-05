Manuel Gelpi, sobre la próxima temporada y el presupuesto: “Invade la incertidumbre”

El entrenador de Quilmes tiene un año más de contrato con la institución y dialogó con Qué digital acerca de la finalización de la temporada, el futuro y la vuelta a la competición.

(Foto; archivo / Qué digital)

Manuel Gelpi tiene al menos un año más de contrato en Quilmes y, tras un diálogo con Qué digital, el entrenador expresó su tristeza por cómo se dieron las circunstancias a raíz del coronavirus que afectaron principalmente al ascenso del básquet nacional, y ya piensa en la próxima temporada, aún sin definiciones de cuándo -ni cómo- se volverá a la competición.

Aún sin hacer un balance definitivo de lo que fue una temporada finalizada de la Liga Argentina, sin ascensos ni descensos, tanto en el Tricolor como en gran parte del ambiente, reina la duda sobre lo que vendrá: “Hay que aprovechar el tiempo para pensar en la próxima temporada con un presupuesto que invade la incertidumbre”, sostiene Gelpi. De todas maneras, advirtió que “primero el club tiene que resolver inconvenientes contractuales que dejó la temporada en la segunda división, luego hay que esperar y ver cómo se desarrolla la economía a nivel país y, con los recursos que tengamos, sacar el mayor provecho posible”, sentenció.

Al igual que Manuel Gelpi, algunos jugadores tienen contrato por un año más como los juveniles del club Juan Esteban De La Fuente, Jeffrey Merchant y Darío Skidelsky. Además, esta semana, se confirmó la renovación de contrato del ayuda-base Raúl Pelorosso, jugador con el que venían hablando desde diciembre para cerrar el vínculo por un año más.

Tras darse a conocer la medida drástica de finalizar la temporada, Gelpi mostró sus sensaciones al respecto: “La verdad que lo tomé con tristeza porque estábamos con la ilusión de clasificar a los play off y ser competitivos. Todos nos preparamos para el final de la temporada y pelear para ver el resultado del proceso. No tener posibilidades de competir a nadie le gusta y nosotros no estamos exceptos de ese sentimiento”, manifestó.

Sobre el balance que dejó su primera temporada al mando del equipo, en el cual tuvo varias lesiones de jugadores importantes como Pelorosso, Maciel y Reinick, el entrenador Quilmeño admitió que el análisis aún está en proceso: “Los parámetros son otros por cómo se dio por terminado el torneo, pero creemos que nos quedó esa sensación que con equipo completo dábamos un plus. Siempre hay cosas positivas y negativas en los procesos”, añadió.

Cómo la mayoría de los entrenadores, Gelpi aprovecha el aislamiento social, preventivo y obligatorio para analizar otras competencias y sacar el lado positivo de la cuarentena: “Se trabaja en análisis, para estar al tanto de otras ligas. Profesionalmente se trata de salir victorioso de este encierro. Con la vorágine de la competencia se hace difícil tener tiempo para seguir capacitándose o mirar más básquet aún, y en ese sentido es productivo”, expresó.

Sobre el futuro -lleno de incertidumbre a raíz de la pandemia- el extécnico de Boca Juniors en la Liga de Desarrollo no se mostró optimista: “Hasta que se termine la cuarentena establecida por decreto, no hay mucha predicción que se pueda hacer y más con los protocolos tan exigentes como se están analizando a nivel mundial. En cuanto a esa estructura nosotros no estamos capacitados para hacer hincapié en ciertas reglas que se están hablando. Hay que esperar”, concluyó el entrenador.

Quilmes hizo una buena primera fase en la Liga Argentina: tuvo un récord de siete victorias, y cinco derrotas, y terminó invicto como local. Luego, en la segunda fase, la temporada se volcó para el lado de la irregularidad y se enfrentó a rivales de mayor jerarquía como Estudiantes de Olavarría y Central Entrerriano.

En diciembre llegaron las lesiones en el equipo de Manuel Gelpi, que resultó una constante hasta el último partido que disputó Quilmes en la temporada, el 9 de marzo en el Polideportivo Islas Malvinas ante Parque Sur en la victoria Quilmeña por 91 a 66.

Las lesiones impidieron presentar equipo completo en gran parte del año, y sumado al cansancio lógico de tener encuentros consecutivos fuera de la ciudad: llegaron a disputar tres partidos en cuatro días para abaratar costos de traslado y hospedaje, lo que debilitó su andar en la temporada y lo imposibilitó de pelear en los primeros puestos.