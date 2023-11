Torneo Regional: Kimberley goleó a domicilio y se aseguró el primer puesto del grupo

El “Dragón” superó como visitante por 4 a 1 a Sarmiento de Dolores y es líder indiscutido de la zona.

(Foto: Prensa Kimberley)

Kimberley es el líder indiscutido de su zona en el Torneo Regional Amateur y, tras una goleada este domingo ante Sarmiento de Dolores, además se aseguró el primer puesto. Así, a falta de dos fechas del final, ya sabe que tiene un lugar reservado en los playoffs.

El equipo comandado por Mariano Mignini tuvo que viajar al estadio Municipal de Dolores para enfrentar al equipo de Jorge Calabrese y salió a la cancha con el empate consumado en San Clemente del Tuyú entre El Porvenir y Ayacucho por lo que, con tranquilidad, fue muy superior y se impuso –tal como sucedió en la primera ronda- en este caso por 4 a 1 para terminar de consolidar una gran primera fase.

Los golpes los asestó de arranque el equipo marplatense: primero, a los 4′ de la mano de Bruno Mariani y cuatro minutos después, con Matías Gómez. A partir de ahí, el partido se planchó. Sarmiento, con la necesidad de sumar, ajustó la marca, y mejoró en la presión en el medio para no dejar jugar a Sebastián Chávez ni Agustín Vázquez.

En el comienzo del complemento, Sarmiento le puso suspenso al partido y a los 3 minutos, Carlos Díaz estableció el 2 a 1 de cabeza para descontar.

Sin embargo, a los 13 y tras una gran jugada ofensiva, Marco Miori pudo tomarse un tiempo más para definir sin arquero y gritar el 3-1 que aportó tranquilidad. Así, Mignini aprovechó para rotar y darle descanso al once inicial y entre los que ingresó estuvo el goleador Diego Martínez, quien volvió a facturar: Ever Ullúa, a pura gambeta, se sacó a dos hombres de encima y sacó el centro a la cabeza del Negro, que no perdonó.

Con este triunfo, Kimberley no solo se mantiene con puntaje ideal sino que, a falta de dos fechas para cerrar la primera fase, ya sabe que jugará los playoffs en búsqueda del ascenso al Federal A.