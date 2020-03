Judiciales marplatenses piden aislarse por un oficial que tuvo contacto y fue a trabajar

Uno de los trabajadores debía cumplir un aislamiento preventivo ya que su esposa compartió un micro con gente que llegaba del exterior, pero fue a trabajar el lunes.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Trabajadores judiciales de Mar del Plata nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense pedirán que se les brinde licencia para cumplir con un aislamiento preventivo a todos aquellos que hayan tenido contacto con un compañero de una oficina local que no cumplió con la cuarentena por coronavirus tras tener contacto con su esposa, quien compartió un micro con gente llegada desde el exterior.

Según indicaron de la AJB, se trata de un trabajador de la oficina local de Mandamientos y Notificaciones, quien trabajó el lunes y mantuvo contacto con otros, a pesar de que su esposa había llegado el domingo de un viaje y además había compartido un micro de Tienda León con otras personas que habían estado en países de riesgo.

El hombre, al tener contacto con su esposa, desde ese momento debía cumplir preventivamente con el aislamiento de una semana junto a su familia, pero por desconocimiento o impericia o lo hizo y el lunes fue a trabajar a la oficina, por lo que también mantuvo contacto con otros trabajadores.

Ante esta situación, desde el gremio pedirán que se licencie a todos aquellos que hayan tenido algún tipo de contacto con el trabajador en cuestión y poder de esa manera llevar adelante un aislamiento preventivo en caso de estar incubando el Covid-19.

Con respecto a los que no concurrieron el lunes, desde la AJB señalaron: “Estarían por el momento en condiciones de sostener la guardia mínima que plantea la Resolución 386- 20. Siempre y cuando no estén comprendidos en los grupos de riesgo previstos en la Resolución 149/20 de la Suprema Corte de Justicia o convivan con personas incluidas en dicho listado; se encuentren en periodo de lactancia, tengan hijxs menores de tres años o niñxs en edad escolar, en particular si no pueden delegar en otrxs el cuidado de lxs mismxs”.

Ante esta situación, desde la AJB concluyeron: “Esperamos que se tome una decisión con la celeridad que la situación exige, privilegiando la salud de lxs trabajadorxs afectadxs, sus familias y la ciudad en su conjunto”.