La defensa de Offidani, por la absolución: “La solución sería la misma del juicio anterior”

El abogado particular de uno de los acusados habló antes del inicio del segundo juicio por el caso Lucía Pérez. Su postura y las críticas a las manifestaciones de familiares.

El abogado particular César Sivo. (Foto: Qué digital)

Este martes comenzó en Mar del Plata el segundo juicio por la muerte de Lucía Pérez, centrado en la acusación por los delitos de abuso sexual y femicidio, y el abogado particular de Juan Pablo Offidani, uno de los acusados junto a Matías Farías, confirmó que la estrategia de la defensa será buscar la misma solución del juicio de 2018, es decir, la absolución.

Antes de ingresar a la sala del sexto piso del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata, el abogado César Sivo dio algunos adelantos de lo que será su estrategia a lo largo del juicio que lo tendrá como abogado particular de Offidani. Además, criticó las manifestaciones realizadas “puertas afuera” a lo largo de los años y principalmente por parte de familiares al asegurar que pueden “condicionar” el desarrollo del debate.

“Es un juicio con una complejidad particular por lo que se ha generado puertas afuera. Si uno mira el proceso anterior, las pruebas y lo que se mostró, entendería que la solución sería la misma del caso anterior, quizás con una redacción de sentencia distinta. Pero en esencia la prueba muestra cosas muy diferentes a las que se sostienen”, inició su exposición ante la prensa, en referencia a las pruebas presentes en el juicio que serán las mismas que las utilizadas cinco años atrás, y en contraste con la posición de la parte acusadora.

En ese sentido, sostuvo que en torno al juicio “socialmente se necesita una respuesta adecuada” y apuntó a que la misma sea “acorde con lo que las pruebas muestren“: “Si la idea es que solo hay justicia si hay perpetua aunque sea a dos inocentes, o al menos uno como mi defendido, indudablemente estamos muy lejos de la idea de justicia. Lo importante es entender que los procesos se tienen que resolver en el ámbito que se tiene que resolver, no en la calle“, criticó.

A sus cuestionamientos, además, sumó lo que calificó como un “muy mal antecedente” al referirse a la suspensión de los jueces del primer debate, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso, hoy suspendidos por su desempeño en la sentencia que condenó a Farías y Offidani por vender drogas fuera de la escuela de Lucía y los absolvió por abuso sexual y femicidio.

“Es algo que de algún modo condiciona, no parece que fuera lo correcto que el Poder Judicial pudiera estar condicionado por lo que pasa afuera pero, indudablemente, si la gente hace determinadas manifestaciones es porque entiende que es una forma de lograr alguna respuesta en un solo sentido, más allá de que haya pruebas o no“, agregó.

En ese sentido, hizo énfasis en las pruebas al tratarse de las mismas que las utilizadas en el último juicio, aunque sí reparó en la necesidad de un cambio en la redacción de la futura sentencia. “Casación no dijo que las pruebas alcanzaban para otra cosa. El tribunal trabajó sobre la forma de redactar, que esa redacción no tenía perspectiva de género y que hacía pensar que el tribunal fuera parcial. Es algo completamente diferente a decir que las pruebas con perspectiva de género deben verse de otra manera”, sostuvo.

Ya una vez iniciada la audiencia, al exponer los lineamientos cada una de las partes, Sivo remarcó que su defendido “no aportó nada” en el hecho en debate y, al igual que la defensora oficial de Farías, Laura Solari, insistió en que discutirán la materialidad delictiva: “No hay hecho ilícito en sí”, calificó. Es por eso que solicitará que Offidani sea absuelto.

En ese marco, ante la prensa momentos antes había hecho énfasis en evidencias médicas: “Murió por un paro cardíaco. Sí, es importante ver en qué circunstancias se da, es verdad, pero eso es motivo de discusión. En el caso de mi asistido, insisto, no estaba dentro del domicilio, no estuvo en lo previo y eso es lo relevante en cuanto a mi posición como defensa. No es que estamos hablando de otro tipo de situaciones y una mecánica de muerte que tiene que ver con otras circunstancias: acá los médicos fueron contundentes”, cerró.