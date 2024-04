Torturas en Malvinas: “Muchos se mueren sin ser escuchados por la Justicia argentina”

(Foto: archivo / CPM)

A 42 años de la Guerra de Malvinas, los soldados conscriptos que fueron llevados a participar del conflicto bélico por parte del gobierno de facto continúan a la espera de que, en plena democracia, se reconozca que las torturas sufridas en las islas fueron delitos de lesa humanidad y que, en consecuencia, no prescribió la posibilidad de juzgar a los responsables. “Muchos se mueren sin ser escuchados por la Justicia argentina”, lamentó el excombatiente marplatense Rubén Darío Gleriano, uno de los denunciantes, en torno a las demoras y las negativas de la Corte Suprema en paralelo al paso del tiempo para quienes formaron parte de las tropas nacionales.

La causa comenzó en 2007 a partir de la primera denuncia contra personal jerárquico de las fuerzas armadas, motorizada por el marplatense Gleriano, radicada en La Plata y luego derivada al Juzgado Federal de Río Grande por ser el más cercano a las islas. Desde entonces casi 200 excombatientes presentaron denuncias, fueron imputados 95 militares argentinos, 3 llegaron a estar procesados y 20 fueron llamados a indagatoria.

La investigación tuvo un lento tratamiento y en 2009 tuvo una resolución en contra que marcó el devenir de la causa en los años siguientes: en ese entonces, la Cámara de Casación falló a favor de Jorge Taranto, uno de los militares acusados, al considerar que los hechos juzgados no constituían delitos de lesa humanidad y que, entonces, habían prescrito. Luego de la presentación de un recurso, la Corte ratificó el contenido de fallo en una primera intervención en la causa, pero aún sigue sin expedirse de la cuestión de fondo: si son delitos de lesa humanidad o no.

A pesar de ese fallo, la Justicia Federal siguió recibiendo testimonios que se sumaron a la causa inicial. Pero en 2021 hubo un nuevo revés para la búsqueda de Justicia con la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de hacer lugar al recurso presentado por el imputado Jorge Ferrante y anular una imprescriptibilidad que había sido dictada por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Luego, esos sucesivos fallos en contra abonaron la anulación en 2022 de los únicos tres procesamientos que se habían dictado.

En todo ese laberinto judicial, lo cierto es que aún resta una última palabra de la Corte. Al respecto, en declaraciones a Somos Télam, Ernesto Alonso -el dirigente del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), uno de los impulsores- ratificó que la causa “está en manos de la Corte” y lamentó que se trata de “un organismo que no tiene plazos para resolver y que en 2015 tuvo la oportunidad de expedirse y no lo hizo en el caso Taranto”.