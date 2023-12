La emotiva carta de un excombatiente marplatense que se exhibirá en el Museo Malvinas

El documento encontrado por su hermano, un testimonio en primera persona, fue escrito por José Luis del Hierro a su familia durante la Guerra de Malvinas.

La última carta que envió desde las Islas Malvinas a su familia José Luis del Hierro, el ex combatiente marplatense, será exhibida en en el predio del Museo Sitio de la Memoria, Ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): su hermano, Juan José, fue quien la encontró en la casa de sus padres.

El hermano del ex combatiente homenajeado por el Jardín Municipal N°29 de Mar del Plata que lleva su nombre, fue quien encontró la emotiva carta que escribió durante la Guerra de Malvinas José Luis del Hierro, soldado del Regimiento 7 de Infantería Mecanizada de La Plata caído en combate el 14 de junio, día de la rendición.

El documento se trata de un valioso testimonio que refleja la situación que atravesaron durante la Guerra de Malvinas de 1982 miles de jóvenes que además de haber sido en muchos casos víctimas de torturas y violencia, fueron arrastrados a la fuerza por el gobierno de facto de Leopoldo Galtieri como último intento de legitimarse en el poder.

Luego de haber encontrado la carta en la casa de sus padres, Juan José decidió entregársela a la por entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien anunció a través de la red social X que será exhibida el Museo de Malvinas, construido en 2014 durante su gobierno en el predio de la Ex ESMA.

A continuación, la carta que escribió José Luis del Hierro a su familia desde las Islas del Atlántico Sur:

Islas Malvinas, 7/VI/82

Queridos papá y mamá, Juani y Juanjo

Perdonen que hace 8 días que no les mandaba nada, pero aquí nos dicen que no sale ni entra nada. Yo igual voy a intentar mandar una. Si me llegó telegrama del 24 de ustedes y de Cristina y también me llegó ayer uno del 29 pero no se entiende nada, no está firmado pero pienso es de ustedes. La última carta de ustedes de M. del P. es del 11/4 y después nada más. Mi última carta es la que les mandé del hospital el 29/4 o el 30/4.

Me imagino lo preocupados que ustedes estarán por las últimas noticias. Es cierto que los ingleses están muy cerca pero a mi puesto de combate les juro no me ha venido ninguno a “visitar” y espero no lo haga. Hay que seguir rezando y pidiendo a la Virgen para que esto se arregle en paz y se acabe ya. Cada vez tenemos más ganas de volver c/u a su casa sea como sea, ganando o perdiendo, pero volver y pronto.

Al final se nos quedó en el tintero el viaje. Pobre papá, tanto juntar y organizar y yo le tiré abajo todo. Aunque deslindo responsabilidades en el loco de nuestro presidente y sus desvelos de grandeza. Acá todos, pero todos, lo agarraríamos del fundillo de los pantalones y lo pondríamos como nosotros, hoy cumplimos 55 días en estos pozos. Y yo con él a todos esos patriotas de ciudad que por lo que ustedes dicen allá está minado. Acabé el discurso JA.JA.

Espero yo llegar de esto antes que la carta así no los preocupo más con esto, pero es hora que sepan lo que pensamos nosotros de Malvinas.

Bueno nada más, besos y abrazos para los cuatro, siempre, siempre los tengo en mis pensamientos. Los quiero mucho.

Chau José Luis.

Ayer recibimos a Juan José del Hierro y su familia. Juan José es hermano del ex combatiente y héroe nacional José Luis del Hierro, soldado del Regimiento 7 de infantería mecanizada de La Plata, caído en combate en las Islas Malvinas el 14 de junio de 1982, día de la rendición.

La Guerra de Malvinas se inició bajo el gobierno de facto de Leopoldo Fortunato Galtieri -miembro de la Junta Militar que asaltó el poder en 1976- con el desembarco argentino en las islas el 2 de abril de 1982 y un día después en las Islas Georgias del Sur, aunque los reclamos territoriales argentinos se extienden hacia las Islas Sandwich del Sur. El conflicto bélico se extendió hasta la rendición argentina del 14 de junio.

Según los registros oficiales, en la Guerra de Malvinas murieron 649 soldados -323 de ellos, tripulantes del ARA General Belgrano- y al menos 38 se suicidaron en la posguerra, aunque las cifras extraoficiales hablan de más de 300 suicidios.

Desde el Centro de Ex Soldados Combatientes de la ciudad, estiman que en Mar del Plata hay alrededor de 2000 excombatientes. Durante la guerra, hubo 13 caídos marplatenses mientras que otros 24 fallecieron desde 1983 a la actualidad. Además, al menos dos veteranos del Centro presentaron su declaración en la causa que investiga torturas por parte de superiores que fueron denunciadas ante la Justicia por más de 160 conscriptos.