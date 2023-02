Manejaba alcoholizado, puso su hijo al volante y volcó: le suspenden la licencia

El hecho se produjo en los últimos días en la zona de la Ruta 226. La Agencia de Seguridad Vial lo denunciará ante el Juzgado de Familia.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) anunció la suspensión de la licencia de conducir de un hombre que manejó alcoholizado, puso a su hijo de once años al volante y volcó en uno de los barrios ubicados sobre la Ruta 226.

El hecho se produjo en los últimos días y este domingo el titular de la agencia de seguridad vial, Pablo Martínez Carignano, se hizo eco del siniestro vial a través de sus redes sociales y anunció la intervención del organismo junto a la Municipalidad para suspenderle la licencia al conductor, por lo cual tendrá que volver a ser evaluado para recuperarla.

Según detalló el funcionario, el hombre conducía una Toyota Hilux con 1,43 g/l de alcohol en sangre y, en un momento, puso a su hijo de once años al volante. Tras ello, perdió el control y el vehículo terminó volcado sobre una zanja.

Martínez Carignano en su comunicación difundida a través de las redes sociales no sólo anunció la suspensión de la licencia del conductor sino también que el organismo se presentará ante la Justicia de Familia para que “evalúe el entorno y trabaje en la protección del menor” involucrado.

“Afortunadamente, ambos se encuentran bien. Pero esta situación, nuevamente, nos obliga a reflexionar qué hacemos como sociedad con nuestros hijos”, consideró el funcionario.

Días atrás desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial repudiaron a través de un comunicado varios casos similares de padres dejando a sus hijos al volante ya sea arriba de la falda de los conductores o bien, directamente manejando el auto. “Realizar este tipo de acciones son conductas que ponen en peligro la vida de los niños y la de las personas que se encuentran a su alrededor”, señalaron.

“Esto no es casual y no son casos aislados. Ya se trata de un problema social: hay un hábito de poner en peligro a los niños al darles el volante. No lo hacen en un campo: lo hacen en calles y autopistas. Somos los adultos quienes tenemos que reflexionar qué estamos haciendo con nuestros hijos”, expresó Pablo Martínez Carignano.

En ese marco, explicaron que las suspensiones de las licencias de conducir surgen a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria en el caso de conductores “que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial”.