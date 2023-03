Alberto Fernández: “Argentina es sustancialmente mejor que hace tres años”

Lo afirmó como parte de su discurso en el inicio del 141° período de sesiones ordinarias del Congreso.

(Foto: prensa Presidencia)

Alberto Fernández inauguró este miércoles el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional con un extenso discurso en el que repasó su gestión, destacó el 40 aniversario de la recuperación de la democracia y apuntó contra la Justicia. Por la tarde será el turno de Axel Kicillof en la Legislatura Bonaerense.

Como suele suceder, el año legislativo comenzó este miércoles con el primer mandatario encabezando el acto principal realizado en el Congreso, secundado por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Diputados, Cecilia Moreau y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala.

En términos de su gestión, habló de lo que serán “tres años consecutivos de crecimiento económico” si se cumplen las proyecciones del 2023, algo que no sucedía de 2008. También apuntó contra las decisiones judiciales que favorecieron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en torno a los recursos nacionales provenientes de la coparticipación.

En ese sentido, al exigir el esclarecimiento del intento de homicidio a la vicepresidenta, apuntó contra el Poder Judicial: “Hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos“.

Al respecto, dijo en su discurso que cumplió con su promesa de “poner fin a los sótanos de la democracia“, resaltó el actual funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia y habló del pedido de juicio político a la Corte Suprema, y aseguró que “no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia”.

“Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley”, sumó.

También en el marco del balance de su gestión, al hablar del mercado de trabajo dijo que el empleo formal creció desde diciembre de 20119 un 4,1%. En ese sentido, indicó que en 2022 se verificaron más de 13 millones de empleos registrados, el nivel más alto desde 2012.

Frente a esos números, sostuvo que “Argentina es sustancialmente mejor que hace tres años” y criticó que no haya sido reflejado en los medios concentrados de comunicación: “Hemos soportado una sistemática acción de desinformación de las políticas que se llevaron adelante desde el gobierno nacional”.

Con más balance que tono de campaña, se refirió a cómo se busca instalar un nuevo discurso e privatización de empresas públicas “precedido de una campaña de desprestigio”: “Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio”, sumó.

De cara a este último año de gestión, llamó a “seguir con la Argentina avanzando hacia un desarrollo sostenido, potenciando la industria, redistribuyendo con equidad los ingresos, ampliando derechos y cuidando el ambiente. Continuar con la expansión de la inversión pública y dirigir los recursos del Estado donde Argentina lo requiera”.