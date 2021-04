Fernández con coronavirus: recuerdan que la Sputnik V es “91,6% efectiva contra infecciones”

Fernández aplicándose la primera dosis de la Sputnik V (Foto: Prensa Presidencia)

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes por la noche que dio positivo en coronavirus a pesar de estar vacunado, lo que generó cuestionamientos en redes sociales e incluso mediáticamente, ante lo cual desde el Instituto Gamaleya, fabricante de Sputnik V, recordaron que la vacuna previene el 91,6% de las infecciones, todos los casos severos y que debería transitar la enfermedad con síntomas leves.

Entre enero y febrero Alberto Fernández recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik V y el pasado viernes, tras presentar 37.3° de fiebre, se sometió a un testeo rápido de antígenos que finalmente dio como resultado positivo en coronavirus, aunque todavía esperaban por la confirmación mediante una prueba laboratorial.

Rápidamente, el presidente se aisló y se comunicó con sus contactos estrechos para indicarles que también lo hagan, en tanto que a través de sus redes sociales dio a conocer la noticia.

En el posteo del presidente, entre los miles de comentarios preguntándose el porqué de la infección, desde la cuenta oficial de Sputnik V respondieron al primer mandatario con un mensaje del Instituto Gamaleya en el que recordaron el grado de respuesta inmune de la vacuna.

A si vez, anticiparon que en caso de confirmarse la infección del presidente mediante la prueba de PCR, Fernández debería transitar la enfermedad con síntomas leves y alcanzar una rápida recuperación. “Le deseamos una pronta recuperación”, saludaron desde el Instituto.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021