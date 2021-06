Clases en Mar del Plata: “Si no dan los números no volvemos a la presencialidad”

En su conferencia de prensa de cada martes, Bianco volvió a hacer referencia al dictado de clases presenciales y realizó aclaraciones en torno al pase a fase 3 del conurbano.

(Foto: archivo / Prensa PBA)

La polémica en torno a las clases en Mar del Plata y en distintos distritos del interior provincial continúa y es por eso que este martes el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, volvió a hacer referencia y brindar aclaraciones en torno a los números que permitieron que en el conurbano vuelvan a esa modalidad de clases y en otros municipios no: “Si no dan los números no volvemos a la presencialidad”, apuntó y reiteró: “No estamos discriminando al interior”.

Como cada martes desde la Gobernación pero con la subsecretaria de Gestión de la información, Educación Permanente y Fiscalización, Leticia Ceriani, en lugar del ministro Gollan, Bianco encabezó la conferencia de actualización epidemiológica.

En el inicio, Ceriani dio precisiones en torno a los números que llevaron a los cambios de fases que generaron fuertes cuestionamientos como Guillermo Montenegro: indicó que con la última actualización al sábado, el Área Metropolitana de Buenos Aires tenía una incidencia de 432 casos, inferior al límite establecido de 500 para ubicarse en alarma epidemiológica, es decir, fase 2.

A su vez, el interior acumuló 696 de incidencia de casos en las últimas dos semanas, Capital Federal 833 y la provincia en su conjunto 492. Por su parte, en cuanto a la ocupación de camas de terapia para adultos, el AMBA se ubicó en un promedio de 70,8%, en tanto que el interior en 61,8%.

Por último, señalaron que en la última semana los casos bajaron por tercera semana consecutiva, con un descenso del 16,6%, y en las últimas tres se acumula una caída en el promedio diario de casos de 30%.

Por su parte, Bianco se hizo eco de los números para volver a referirse como lo hizo en las últimas horas a los cambios en la ubicación de los distritos en las fases, sobre todo en lo que hace al AMBA: señaló que para los anuncios del viernes hicieron un corte de dos semanas al jueves pasado para calcular la incidencia, que marcaba 401 en el AMBA, e indicó que a pesar de la leve suba al hacer el corte el sábado -como lo hacen cada semana- seguía dando menos de 500 de incidencia: “Nosotros hicimos siempre lo mismo. Aplicamos la ley tal y como está prevista”, apuntó.

A continuación, se refirió a los cuestionamientos de intendentes: “Otros intendentes empezaron a quejarse por la presencialidad. Si volvió en el AMBA, ¿por qué no vuelven en mi distrito?, decían. Y la respuesta es muy fácil y muy sencilla. Porque la incidencia de casos es mayor a 500. Es lo que dice la normativa nacional y provincial”, manifestó.

Haciendo referencia a las declaraciones de Montenegro sobre las clases en Mar del Plata, continuó: “Dicen que discriminan a un distrito o a otro, pero la verdad es que no discriminamos a nadie. Lo explicamos muchas veces y sigue funcionando de la misma manera”, dijo e hizo foco en la teoría de la “mancha de aceite” que hace que la ola comience en el AMBA y luego se expanda al resto de la Provincia. “En la medida que empiezan a aumentar los casos en el interior de la provincia empiezan a caer en la ciudad autónoma y en el conurbano. Es exactamente lo que está pasando ahora”.

En cuanto a los parámetros, por los cuales Mar del Plata sigue siendo un distrito en fase 2, reiteró que “no cambió nada”: “Lo único que cambió fue la situación sanitaria permitiendo que en algunos lados se puedan tener clases presenciales y en otros no, aclarando siempre que nosotros somos los primeros en ser conscientes que la presencialidad es la mejor manera de dar clases, pero a veces en pandemia no se puede”.

“Lo aclaro así porque todo el tiempo están con este tipo de especulación política”, soltó Bianco y, en otro tramo, insistió: “No estamos discriminando al interior. Si dan los números volvemos a la presencialidad, si no dan los números no volvemos a la presencialidad”.

En cuanto al sistema de fases, del viernes a este martes hubo algunos cambios, principalmente en los municipios Carmen de Areco, Guaminí, Salto y Benito Juárez. En total, hay 70 municipios en fase 2 -entre ellos General Pueyrredon-, 60 en fase 3 y 5 en fase 4.