Colectivos: una presentación en el Ministerio de Trabajo ante la “inacción” municipal

Tras más de 20 días sin servicio nocturno bajo la excusa de un paro, el Frente de Todos cuestionó que Montenegro “no haya tomado cartas en el asunto”.

A 23 días de iniciado el lock out patronal impulsado por el empresario Juan Inza y acordado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que mantiene paralizado el servicio nocturno de colectivos de 22 a 6 en Mar del Plata, desde la oposición se presentaron en el Ministerio de Trabajo de la Provincia con el objetivo de pedirle que intervenga ante el grave conflicto. Así, cuestionaron en duros término la “inacción” del gobierno de Guillermo Montenegro.

El bloque de concejales del Frente de Todos presentó este miércoles un petitorio para que el Ministerio de Trabajo con el objetivo de que “pueda actuar con carácter de urgente” ante la irregular situación que se presenta en el servicio de colectivos, que desde el 22 de junio pasado mantiene suspendida la actividad entre las 22 y las 6.

Desde el bloque apuntaron contra la “inacción del intendente Montenegro para resolver el conflicto” y explicaron que la presentación del petitorio se realizó ante Raúl Calamante, responsable del área de Coordinación de Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo Zona VIII, y el coordinador Sergio Arista.

“Es inadmisible que el intendente Montenegro no haya tomado cartas en el asunto y no haya denunciado como corresponde esta irregular situación del transporte público urbano de pasajeros. Una ciudad como Mar del Plata no puede continuar sin el servicio nocturno de colectivos”, sostuvo el concejal Vito Amalfitano, vicepresidente de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante.

Asimismo, remarcó que el intendente “tenía las herramientas para solucionar el conflicto y no se hizo nada, por ejemplo, para llegar a un escenario de conciliación obligatoria”.

También hizo referencia a la necesidad “que el conflicto se encauce y los trabajadores/as esenciales de nuestra ciudad puedan regresar a sus hogares por la noche con el transporte público” al tiempo que cuestionó: “El intendente tiene que resolver esta cuestión, está en sus manos. Tiene que hacer ejecutar el contrato”.

Si bien la paralización del servicio nocturno fue anunciada por el gremio como una retención de tareas a partir de amenazas en relación a suspensiones de trabajadores, lo cierto es que el propio empresario Juan Inza reconoció-y así se lo puede corroborar en un video publicado por Qué digital– que se trata de un paro impulsado por él mismo para presionar y así lograr el envío de mayores subsidios, ante la baja en la recaudación debido a la pandemia.

Mientras tanto, también se encuentra frenado en el Concejo Deliberante un pedido del empresario para aumentar el boleto de colectivos: según la solicitud, busca que pase de los $25 actuales a $42,12.