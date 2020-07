La UTA y la connivencia con la empresa: “Juan Inza se hará cargo de lo que dice”

El secretario gremial, Adrián Giménez, se refirió a los dichos del empresario ante un grupo de choferes, entre los que se encontraba él. Dijo “desconocer” quién inició el ataque a tiros.

(Foto: Qué digital)

Las situación terminó por quedar expuesta este lunes, en medio del contexto de violencia: Juan Inza, el empresario que prácticamente monopoliza todas las empresas de colectivos en Mar del Plata, reconoció ser quien impulsó desde el pasado 22 de junio el “paro” nocturno para presionar y conseguir subsidios en acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y también reconoció haber llevado “gente” a su empresa para intentar levantar el bloqueo de la facción disidente de la UTA -lo que motivó el paro total en el servicio desde el sábado- que terminó con disparos y heridos.

Y este martes, el secretario gremial a la UTA Mar del Plata, Adrián Giménez, se desentendió de los dichos del empresario -pese a que se lo pudo ver en las imágenes de la “asamblea” realizada en la empresa minutos después de los episodios de violencia- y respondió: “Juan Inza se hará cargo de lo que él dice, nosotros nos hacemos cargo de la organización sindical”.

En el marco de una conferencia de prensa realizada este martes en la sede de la UTA -y mientras sigue el paro de colectivos durante todo el día a partir de la medida de protesta de los choferes disidentes- Giménez fue consulado respecto a los dichos de Inza, el inicio del ataque con disparos de armas de fuego contra la facción disidente del gremio y la crisis de representatividad desatada dentro del sindicato.

Tras apuntar contra el gremio de Camioneros -que apoya el reclamo de los choferes disidentes- Giménez fue consultado por los episodios de violencia desatados este lunes en la sede de la empresa 25 de Mayo cuando una patota intentó romper con el bloqueo para que los colectivos volvieran a circular.

“Repudiamos lo sucedido ayer a la madrugada. Yo estaba en la primera línea. Entiendo que los disparos venían de Infantería, porque estaban atrás mío. Yo desconozco, si bien es cierto que en el fragor hubo peleas, porque no se puede tapar el sol con la mano y hay dos compañeros heridos de bala, me lo confirmó el jefe que estaba en ese momento. Nosotros repudiamos, porque éramos choferes adelante. Ahora, del otro lado son Teresa de Calcuta y nosotros cometimos los hechos vandálicos. No es así, del otro lado había mucha gente que no pertenece al transporte”, fue una de las respuestas del dirigente.

Y ante la consulta sobre quién inició los incidentes -ya que en los diversos videos que circulan se puede observar que partieron desde el interior de la empresa, donde estaba la UTA- Giménez dijo que fue “del otro lado”.

Entonces, Qué digital le consultó sobre los dichos del empresario Juan Inza -que monopoliza prácticamente todas las empresas de colectivos de la ciudad- en los que reconoció haber llevado “gente” que no forma parte de la empresa para intentar levantar el bloqueo y le preguntó al dirigente si el gremio que representa avalaba ese accionar:

“Bajo ningún punto de vista. Juan Inza se hará cargo de lo que él dice, nosotros nos hacemos cargo de la organización sindical, de lo que respecta a los compañeros y lo que reclamamos para ellos”, fue la respuesta.



¿A quién atribuye lo sucedido?, fue otra de las consultas. Y la respuesta fue: “Desconozco. Estaba en la primera línea, son hechos de violencia, de suma gravedad. Como les tocó a mis compañeros, porque más allá de la diferencia somos compañeros, me podría haber tocado a mí”.

Asimismo, en otro tramo de la conferencia, se puso en evidencia la gravedad de los episodios de violencia con heridos de arma de fuego, a lo que el dirigente planteó: “Rechazamos y repudiamos la violencia. Pero se nos coarta la libertad de trabajar y queda nuestra organización sindical como los malos de la película y en el otro contexto, la minoría que fue quien gestionó todo esto. Acá dicen que hay barrabravas pero hay que ver quiénes son del otro sector, conozco muchísima gente que no pertenece al transporte público de pasajeros y de otros gremios que está en la protesta de la minoría”.

EL LOCK OUT PATRONAL DISFRAZADO DE PARO

Durante la conferencia de prensa, el titular de la UTA Mar del Plata afirmó que en caso de levantarse el paro total a partir del bloqueo de los choferes disidentes el gremio lo que sí continuaría sería la retención de tareas nocturna que paraliza el servicio de 22 a 6 desde el pasado 22 de junio.

En ese marco, y luego de que el empresario Inza también reconociera que él mismo impulsó la medida de común acuerdo con la UTA para presionar a las autoridades con el objetivo de acceder a los subsidios reclamados, este medio le consultó al dirigente por la particular situación que ahora quedó expuesta.

“Te contesto y soy claro: lo que diga Juan Inza se hará cargo él. Estamos trabajando a nivel nacional con el consejo directivo para la gestión de un fondo compensador y de los subsidios provinciales, esto no es de Juan Inza, esto viene a nivel nacional, donde se pide un fondo extraordinario por única vez por el período de pandemia para equiparar el desfasaje por la caída de usuarios, que es de alrededor del 80%. Es un fondo compensador de la gestión de transporte de Nación y de la Subsecretaría de Transporte y de ahí sale el fondo provincial, eso va a para los salarios de los compañeros”, contestó.

Previamente, el gremialista había argumentado, en relación a la medida de fuerza, que ese “paro nocturno” fue lanzado el pasado 22 de junio porque desde entonces “hay una presentación en forma escrita (en el Ministerio de Trabajo) de la suspensión del 30% de la totalidad de los trabajadores (unos 270 compañeros) y del 30% de los salarios”.”Nosotros dijimos que no, rechazamos esa presentación y empezamos con la retención de tareas. Esto está por escrito, no inventamos nada, lo presentó Cametap, empezaba la suspensión el 1° de julio, algo que en los hechos está porque está trabajando el 60% de la flota”, completó.